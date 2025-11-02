باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اظهار داشت: جمع‌آوری گازهای همراه به عنوان یک اقدام مهم در حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا، ارزش‌آفرینی قابل ملاحظه‌ای دارد. این گازها غنی هستند و سالیان سال است که در حال سوزانده شدن هستند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور محترم در سال گذشته داشتند و تأکیداتی که بر این موضوع اعمال کردند، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه شتاب زیادی گرفته است.

وی افزود: انتظار می‌رود که با امضای ۱۲ قرارداد خاص در این زمینه، ارزش‌آفرینی حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال برای کشور به همراه داشته باشد.

پاک‌نژاد توضیح داد: بر اساس اهداف کمیته برنامه هفتم، پیش‌بینی شده است که تا پایان سال ۱۴۰۷، بتوانیم روزانه تا ۴۴ میلیون متر مکعب گاز را جمع‌آوری کنیم.

او بیان کرد: جمع‌آوری گازهای همراه نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ارزش‌آفرینی اقتصادی نیز منجر شود. با تأکیدات و پیگیری‌های دولت، امید به تحقق اهداف بزرگ در این زمینه وجود دارد.