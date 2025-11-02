باشگاه خبرنگاران جوان ؛نشست مشترک بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با “زونگ پی وو” سفیر کشور چین در ایران با هدف بررسی وضعیت همکاریهای تعاونی و اقتصادی دو کشور برگزار و راهکارهای جدید برای تقویت روابط میان تعاونیهای ایران و چین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور در حوزه اقتصاد مردمی و اجتماعی گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی، بخش تعاون ایران هیچگاه مشمول تحریمها نبوده و میتواند بهعنوان یکی از مطمئنترین مجاری همکاری اقتصادی با کشورهای دوست از جمله چین عمل کند. وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته مشترک همکاریهای تعاونی میان ایران و چین است تا بتوان در قالب آن، برنامهریزی برای اجرای پروژههای مشترک، تبادل هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در تهران و پکن را پیگیری کرد.
وی افزود: در ایران بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن و تولیدی فعالیت دارند و در کشور چین نیز بیش از دو میلیون تعاونی فعال هستند. این ظرفیتها میتواند مبنایی برای همکاریهای عمیقتر در حوزه اقتصاد مردمی باشد.
عبداللهی تصریح کرد: ایران و چین با داشتن قرارداد همکاری راهبردی و عضویت مشترک در هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی دارند. حجم کنونی مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیتهای موجود، میتوان این رقم را بهطور چشمگیری افزایش داد.
در ادامه این نشست، محورهای اصلی همکاری میان دو کشور در بخشهای کشاورزی، صنایع معدنی، پتروشیمی و حملونقل مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نیاز کشور به ارتقای فناوریهای کشاورزی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آبی، توسعه همکاری با چین در حوزه آبیاری نوین، تولید بذر، واکسن و افزودنیهای دامی از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور چین در زمینههای کشاورزی و فناوریهای مرتبط با تغذیه و تولید محصولات سالم پیشرفتهای چشمگیری داشته و ما آمادهایم تا از این تجربیات بهرهمند شویم.
عبداللهی همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور اظهار کرد: ایران دارای منابع غنی معدنی است، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این منابع بهصورت خام صادر میشود. ما از شرکتهای چینی دعوت میکنیم تا در پروژههای فرآوری مواد معدنی، صنایع پتروشیمی و تولید محصولات مشترک با ارزش افزوده بالا سرمایهگذاری کنند. این همکاری میتواند هم نیازهای داخلی ایران و هم بخشی از نیازهای بازار چین را تأمین کند.
قدردانی از موضع مثبت چین در برابر تحریمها
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع اخیر دولت چین در قبال تحریمهای یکجانبه علیه ایران گفت: اعلام رسمی دولت چین مبنی بر عدم تبعیت از اسنب بک و پایبندی به همکاریهای تجاری با ایران، نشانهای از عمق روابط راهبردی میان دو کشور است. ما از این موضع قاطع و اصولی دولت چین قدردانی میکنیم و معتقدیم این همکاریها میتواند به رشد پایدار در هر دو کشور کمک کند.
در ادامه این دیدار، سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط دوجانبه، گفت: ایران و چین باید اعتماد متقابل خود را تقویت کرده و توافقات صورتگرفته میان رؤسای جمهور دو کشور را بهطور کامل اجرا کنند. ما بر این باوریم که همکاریهای تعاونی و اقتصادی میان دو ملت، بخشی از مشارکت جامع راهبردی ایران و چین محسوب میشود و میتواند به تحکیم دوستی تاریخی میان دو کشور کمک کند.
وی افزود: حوزههای همکاری بسیار گسترده است؛ از بخش کشاورزی گرفته تا صنایع دریایی و شیلات، و ما آمادهایم با همکاری اتاق تعاون ایران، زمینه تبادل دانش، تجربه و فناوری را فراهم کنیم. همچنین ایجاد کمیته مشترک همکاریهای تعاونی اقدامی مؤثر برای پیگیری توافقات خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در این جلسه، تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور بود.
رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اهمیت حضور شرکتهای تعاونی در نمایشگاهها و رویدادهای اقتصادی چین، خواستار همکاری سفارت چین در تسریع روند صدور ویزا شدند. در مقابل، سفیر چین نیز از تلاشهای بخش کنسولی برای بهبود فرآیندهای صدور ویزا خبر داد و اعلام کرد که با تکمیل مدارک، روادید ظرف چهار تا پنج روز کاری صادر خواهد شد.
در ادامه این نشست، دو طرف بر تدوین نسخه بهروزشده از تفاهمنامه همکاری میان سازمان تعاونی چین و اتاق تعاون ایران تأکید کردند. این تفاهمنامه قرار است در نشست آینده منطقه اقیانوسیه در شهر کلمبو (سریلانکا) مورد مذاکره و امضا قرار گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران و سفیر چین در ادامه این نشست همچنین تشکیل کمیته دائمی همکاریهای تعاونی ایران و چین را اقدامی کلیدی برای تداوم ارتباطات و نظارت بر اجرای توافقات دانستند. این کمیته وظیفه هماهنگی پروژهها، برگزاری نمایشگاههای مشترک، تبادل هیئتهای اقتصادی و بررسی فرصتهای جدید سرمایهگذاری را بر عهده خواهد داشت.
در این نشست که حسین در رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن، پتروشیمی و انرژی، مسعودی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و قائدی رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، مطالبی در حوزه واردات اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور در بخش خطوط و ماشین آلات تولید و قالب های تزریق پلاستیک، خطوط اعتباری و معرفی مجموعه ای به صورت متمرکز جهت ارتباط همچنین اهمیت واردات نهاده ها به خصوص ذرت و سویا، بهره گیری از امکانات کشور چین در حوزه آبیاری و اشتراک تجربیات فعالان اقتصادی در این خصوص و امکان معرفی شرکت های تولید دارو واکسن در حوزه دامها، گسترش تعاملات فعالان اقتصادی در کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی مطرح و تبادل نظر شد.