باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شش روز پس از تصرف شهر الفاشر توسط شبه نظامیان «پشتیبانی سریع»، میلیونها نفر در سراسر سودان جنگزده، به ویژه بخشهای غربی آن، همچنان به شدت به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
گمان میرود دهها هزار غیرنظامی هنوز در الفاشر باشند. الفاشر آخرین شهر در منطقه غربی دارفور بود که پس از ماهها محاصره، سرانجام به دست نیروهای پشتیبانی سریع افتاد.
شبکه پزشکان سودانی میگوید که نیروهای پشتیبانی سریع هزاران غیرنظامی را در داخل الفاشر نگه داشتهاند و از خروج آنها جلوگیری میکنند. همچنین گفته شده تمام وسایل نقلیه مورد استفاده برای انتقال آوارگان از الفاشر توسط این شبه نظامیان مصادره شده است.
در همین حال، بسیاری از افرادی که موفق شدهاند از ایستهای بازرسی و گشتهای متعدد نیروهای پشتیبانی سریع جان سالم به در ببرند تا به شهرهای اطراف برسند، گزارش دادهاند که شاهد اعدامهای دسته جمعی، شکنجه، ضرب و شتم و خشونت جنسی بودهاند. برخی توسط مردان مسلح ربوده شده و مجبور به پرداخت باج شدهاند.
منبع: الجزیره