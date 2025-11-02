باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کاراته طی ۳ روز (۹ تا ۱۱ آبان ماه) برگزار شد و در پایان ایران پس از تیم میزبان با کسب ۲ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم قزاقستان هم در رتبه سوم قرار گرفت.

دیدار فینال وزن ۵۵- کیلوگرم تمام ایرانی بود. جایی که فاطمه زهرا سعیدآبادی و فاطمه سعادتی دو نماینده شایسته کشورمان رو در روی هم قرار گرفتند. در این مبارزه سعیدآبادی موفق شد ۴ بر صفر از سد سعادتی بگذرد و مدال طلای این وزن را از آن خود کند تا سعادتی دیگر نماینده ایران به عنوان نایب قهرمانی برسد.

فینال وزن ۶۸- کیلوگرم هم ایرانی بود. هانا حسین پور و مبینا حیدری به مصاف هم رفتند و در پایان این مسابقه این حیدری بود که توانست ۹ بر ۲ به پیروزی برسد و مدال طلا را بدست بیاورد و حسین‌پور به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۴+کیلوگرم، مهدی عاشوری ۵ بر ۴ نتیجه را به کنستانتین کوکوروف روس واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد.

در فینال کاتای انفرادی بانوان، ملیکا عزتی امتیاز ۳۹.۶ را بدست آورد و پائولو گارسیا اسپانیایی به امتیاز ۴۰.۶ رسید تا عزتی مدال نقره را بر گردن بیاویزد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، معصومه محسنیان در مبارزه فینال ۱۰ بر ۸ مغلوب الیزاوتا گریگوروآ از کشور میزبان شد و صاحب مدال نقره گردید.

در دیدار رده بندی وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی خدابخشی مقابل یوس بدوی مصری به تساوی ۵ بر ۵ رسید و برنده تاتامی شد و مدال برنز این وزن را تصاحب کرد.

دیگر مدال‌آور این دوره از رقابت‌ها، حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم بود. صالحی در مبارزه رده بندی ۴ بر ۲ خالیموآ از روسیه را شکست داد و به مدال برنز این وزن رسید.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی در دیدار رده بندی موفق شد ۹ بر صفر باسانگوا از روسیه را شکست دهد و به مدال برنز دست یابد.

امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم به ترتیب با شکست برابر علی الساوی از مصر و آلپیسبای از قزاقستان دستشان از رسیدن به مدال کوتاه ماند.

در این دوره از مسابقات ۳۶۱ کاراته‌کا از ۴۴ کشور حضور داشتند. به نفرات اول تا سوم جوایز ۵ هزار، ۲ هزار و هزار دلاری اهدا شد.