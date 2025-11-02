باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که پیامی در شبکههای اجتماعی داخلی از جمله روبیکا و ... دریافت کردهاند که از سوی پشتیبان بوده و درخواست اعلام کد تایید تحت عناوین مختلف را داشته است.
سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان پلتفرمهای داخلی به کاربران پیام ارسال میکردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال میکردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری میکردند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسیها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی همهی اعضای این باند مجرمانه را شناسایی و دستگیر کنند.
سردار معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحلهای برای حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی و پیام رسانها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسانها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکههای اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طریق برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارید.