رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام شهروندان توسط باند ۵ نفره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که پیامی در شبکه‌های اجتماعی داخلی از جمله روبیکا و ... دریافت کرده‌اند که از سوی پشتیبان بوده و درخواست اعلام کد تایید تحت عناوین مختلف را داشته است.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان پلتفرم‌های داخلی به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می‌کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی همه‌ی اعضای این باند مجرمانه را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان‌ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طریق برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارید.

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، پلیس فتا تهران
خبرهای مرتبط
شبکه‌های اجتماعی قاضی می‌شوند؛ نگاهی به پرونده‌های جنجالی سلبریتی‌ها
شیرینی‌های مهاجرت در اینستاگرام و تلخی‌های آن در واقعیت + فیلم
لزوم آگاهی درباره پیگیری اخبار در زمان وقوع بحران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در تهران اعلام شد
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت چگونه است؟
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
آخرین اخبار
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور
چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
زورگیران خشن دستگیر شدند
فعال غیر مجاز ارزی در پایتخت دستگیر شد
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
سند فاز یک محله بروجردی بعد از ۳۵ سال نهایی شده است/ ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه
نسل دیجیتال و بحران کم‌توجهی: چگونه رسانه‌ها می‌توانند خطرناک باشند؟
آقامیری: ضرورت ورود دادستانی برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی با تخلفات ساخت و ساز
رویکرد تازه بهزیستی در حمایت از کودکان/ از مراکز شبانه‌روزی تا خانه‌های خانواده‌محور
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
تشکری هاشمی: بجای هزینه برای تخریب منتقدان، پول‌ها را خرج بهبود شهر کنید
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است/ پاساژ‌های ناایمن تا زمان ایمن سازی، اجازه فعالیت نداشته باشند
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار
وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت چگونه است؟
تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در تهران اعلام شد