باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری اجلاس بین‌المللی «ایران‌شناسی» که با محوریت «ایران‌شناسی و گردشگری» و با حضور سید سعید هاشمی، رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، و محمود جعفری، رئیس کمیته علمی اجلاس ایران‌شناسی یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: از ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه شاهد یک رویداد علمی و فرهنگی در کشور هستیم که با حضور نزدیک به ۵۰ ایران‌شناس از ۲۱ کشور عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایتالیا و یونان برگزار خواهد شد. تعدادی از کشور‌ها نیز که امکان حضور ندارند به صورت آنلاین می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.

او افزود: یکی از وظایف اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان دستگاه دیپلماسی فرهنگی، تسهیل‌گری و ایجاد فضای تعامل و گفت‌وگوی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی فرهنگی داخلی با خارجی است. طبیعتا یکی از عرصه‌هایی که تأثیر زیادی در ارائه تصویر و روایت درست از ایران دارد، مربوط به حوزه ایران‌شناسی در عرصه‌های بین‌المللی است؛ مساله‌ای که می‌تواند روایت درستی از ایران ارائه دهد و مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاستی ایران با خیلی از کشور‌ها را تسهیل کند.

مدیرکل همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: یکی از ابزار‌هایی که امروزه برای منزوی کردن و تحت فشار قراردادن یک ملتی استفاده می‌شود، ارائه قرائت‌های جعلی و نادرست از یک ملت است. بحث ایران‌شناختی ضرورت اینگونه فضاسازی‌ها برای فراهم شدن بستر‌های گفت‌و‌گو و تعامل بین ظرفیت‌های نخبگانی داخل و خارج را بیش از گذشت مورد توجه قرار می‌دهد؛ بحثی که با همکاری‌های علمی دانشگاهی بین مجموعه‌ها دنبال می‌شود.

ربانی اظهار کرد: در حال حاضر کشور‌هایی مانند آسیا و آفریقا جزو اولویت‌های ما در روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به شمار می‌روند. طبیعتا طراحی و برنامه‌ریزی برای تربیت نسل‌های جدید از ایران‌شناسان که بتوانند در مناسبات فرهنگی اقتصادی سیاسی و گردشگری در آینده نقش ایفا کنند بسیار حائز اهمیت است. امروزه در بسیاری از دانشگاه‌ها این بحث در قالب مطالعات خاورمیانه یا آسیا دنبال می‌شود، اما نیازمند به حمایت جدی‌تری دارد؛ مراکز علمی و دانشگاه با تاسیس کرسی‌های ایران‌شناسی در دانشکده‌ها و همچنین ایجاد فرصت‌هایی برای تربیت نسلی که در آینده بتوانند در عرصه‌های ایران‌شناسی فعالیت کنند باید به این مساله توجه ویژه‌تری داشته باشند.

او درباره نشست‌های تخصصی این اجلاس توضیح داد: نشست‌های تخصصی این اجلاس بر اساس اولویت موضوع‌هایی که مورد توجه دانشگاه‌ها بوده برنامه‌ریزی شده است. بنیاد ایران‌شناسی متولی بحث دیپلماسی و ایران‌شناسی، دانشگاه تهران متولی بحث نظری و معرفت شناختی در حوزه ایران‌شناسی، دانشگاه شیراز متولی موضوع ادبیات و حافظ و دانشگاه علامه طباطبایی متولی بحث ایران‌شناسی و فناوری‌های جدید، دانشگاه بهشتی متولی بحث میراث معنوی به‌ویژه آب و دانشگاه علم و فرهنگ نیز متولی بحث ایران‌شناسی و گردشگری شده است.

محمود جعفری دهقی، رئیس انجمن ایران‌شناسی نیز در ادامه این نشست گفت: ایران سرزمینی است که از یک پیشینه چند هزار ساله برخوردار است. این پیشینه سرمایه کشورمان است. خیلی از کشور‌ها فاقد چنین سرمایه‌ای هستند. در جهان امروز یکی از مهمترین نهادینه‌هایی که داریم، همین تاریخ چند هزار ساله‌مان است که طی آن تجارب بسیار زیادی اندوخته‌ایم و به جهانیان عرضه کرده‌ایم. ما در این سرزمین در باب فرهنگ، فلسفه و ادب و حتی تکنولوژی به جهانیان نکات بسیار مهمی را عرضه کرده‌ایم. یکی از وظایف ایران‌شناسی شناسایی این آثار است که در طی این هزاره‌ها سال ایرانیان توانسته‌اند تجربه کسب کنند.

او افزود: ایران یک سرزمین خاص و ویژه است و زندگی در این سرزمین نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد؛ زیرا از لحاظ جغرافیایی، ایران ویژگی خاصی دارد. به عنوان مثال بزرگ‌ترین کویر‌های دنیا در این سرزمین هستند. ایران دارای دو کویر لوط و کویر نمک است بنابراین اداره کردن چنین سرزمینی نیاز به ابتکار و خلاقیت دارد.

رئیس انجمن ایران‌شناسی یادآورشد: نیاکان ما این خلاقیت رو داشتند. مناطق کویری‌مان را با ایجاد قنات و بادگیر‌ها آباد کردند تا زندگی برایشان امکان پذیر باشد، تکنولوژی‌هایی که ایرانیان در طول تاریخ به جهان عرضه کردند.

او در ادامه گفت: در عرصه ادب نیز از پشتوانه فرهنگی بسیار غنی برخوردار هستیم. ایران یکی از بزرگترین کشور‌هایی است که در زمینه ادب، ادبیات، شعر و فرهنگ حرفی برای گفتن دارد. به این ترتیب بخشی از وظیفه ایران‌شناسی در ارتباط با ایجاد یک شبکه برون‌مرزی و درون‌مرزی است.

دهقی اظهار کرد: شبکه درون‌مرزی در ارتباط با جوانان این سرزمین است؛ جوانانی که در جستجوی شناخت این سرزمین هستند و می‌خواهند دریابند که چه چیزی برای آنها عرضه کرده‌ایم از این‌رو یکی از اهداف این اجلاس، دعوت از ایران‌شناسان داخلی و خارجی است تا بتوانیم ارزش‌های درونی این سرزمین و تجربیات دیگران را به جوانان انتقال دهیم. همچنین ایجاد شبکه برون‌مرزی برای معرفی ارزش‌های بسیار کهن این سرزمین به جهانیان از اهمیت زیادی برخوردار است.

او بیان کرد: هر موضوع علوم انسانی در ایران را ایران‌شناسی می‌نامند. این امر طبیعی است و باید هم همینطور باشد. این موضوع با وجود تمام تبلیغات سویی که متاسفانه برای سرزمین ایران انجام می‌شود، تعطیل‌پذیر نیست؛ شناسایی فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های این سرزمین تعطیل‌بردار نیست. همه ایران‌شناسان و متفکران این سرزمین مشتاق هستند درباره ادبیات، اندیشه‌های ایران در طول تاریخ تحقیق کنند، از این‌رو یکی از اهداف این اجلاس ارتباط با پژوهشگران و محققانی سراسر جهان است که پیرامون این سرزمین فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن ایران‌شناسی همچنین گفت: دبیرخانه دائمی برای این اجلاس برگزارخواهد شد تا ارتباط با پژوهشگران غیر ایرانی و پژوهشگران درون‌مرزی استمرار پیدا کند و در آینده نیز بتوانیم قدم‌های مهم‌تری در این زمینه برداریم.