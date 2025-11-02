باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزاد میرسپهوند اظهار داشت: این حوادث طی روزهای ششم و هشتم آبانماه، رخ داده است.
وی اظهار داشت: در حادثه نخست، ۲ نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه فرهنگیان خرمآباد بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با اعزام بهموقع تیمهای اورژانس به بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافتند.
وی افزود: در حادثهای مشابه نیز شامگاه هشتم آبانماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، سه نفر دیگر از دانشجویان همین خوابگاه با علائم گازگرفتگی به مرکز درمانی یادشده اعزام شدند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان با بیان اینکه حال عمومی این دانشجویان مطلوب بوده و ترخیص شدهاند ادامه داد: با آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گازسوز رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی در خوابگاهها و اماکن عمومی ضروری است تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
به گفته برخی از دانشجویان ساکن خوابگاه، نقص در تهویه و استفاده از بخاریهای غیراستاندارد از عوامل احتمالی بروز این حادثه بوده است.
منبع ایرنا