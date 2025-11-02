باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت ورزش و جوانان؛ محمد شروین اسبقیان درباره صدور ویزا به منظور حضور اعضای کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال در آمریکا، اظهار کرد: جلسه‌ای با حضور آقای بقایی و معاون وزیر امور خارجه برگزار شد و در نهایت حضور موفقیت آمیز تیم ملی فوتبال در جام جهانی فوتبال مدنظر قرار گرفت. همچنین تصمیم بر این شد تا پیگیری‌های لازم توسط وزارت امور خارجه در راستای حضور پرقدرت تیم ملی در مسابقات جام جهانی انجام شود

وی درباره حل مشکل صدور وزیرا نیز، بیان کرد: وزارت امور خارجه به صورت جدی موضوع را پیگیری می‌کند و یکی از دغدغه‌ها صدور ویزا است و انشاءالله با پیگیری وزیر ورزش و جوانان و وزیر امور خارجه، این اتفاق انجام می‌شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مورد سرنوشت رییس فدراسیون بدنسازی و عدم امضای حکم ریاست توسط وزیر ورزش، گفت: در این خصوص ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. استعلام‌های لازم را انجام دادیم و قبلا وزارت ورزش در این خصوص استعلام کرده و دانشگاه مربوطه به استعلام انجام شده از سوی دبیر مجمع، جواب مثبت داده است، اما اعتراضاتی در زمینه وجود دارد و منتظر پاسخ استعلام‌های جدید هستیم.