دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی که مجبور به استعفا شده بود، ساعت‌هاست که ناپدید شده و برخی رسانه‌ها از پیدا شدن یادداشت خودکشی او خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق گزارش رسانه‌های عبری، پلیس رژیم صهیونیستی در حال جستجوی یفات تومر یروشالمی، دادستان سابق نظامی است که چندین ساعت است هیچ‌کس موفق به برقراری تماس با وی نشده است.

 کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که او قبل از ناپدید شدنش پیامی برای خانواده‌اش گذاشته بود که باعث شد آنها با مقامات تماس بگیرند.

برآورد‌های غیررسمی حاکی از آن است که او ممکن است خودکشی کرده باشد.

به گزارش یدیعوت آحارانوت، یروشالمی چندین ساعت است که ناپدید شده است. پلیس خودروی او را که در نزدیکی ساحل تل‌آویو رها شده بود، صبح زود یکشنبه پیدا کرد. 

به طور جداگانه، اسرائیل هیوم گزارش داد که او یک نامه خداحافظی در داخل خودرو گذاشته است، در حالی که کان، خبرگزاری عمومی اسرائیل، گفت که او علاوه بر این، یک یادداشت خودکشی هم در خانه خود گذاشته است.

این مقام نظامی صهیونیست در پی افشای فیلم شکنجه و آزار یک اسیر فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست برکنار شده بود. در پی انتشار این ویدئو، بنیامین نتانیاهو دادستان نظامی مستعفی را متهم به انجام «بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی در تاریخ اسرائیل» کرد.

