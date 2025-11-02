 امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد / ۲۵ آبان، آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه تابستان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از امکان ارائه فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید زینل پور با اعلام این خبر گفت: بر اساس بخشنامه‌ی صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم قابل بهره برداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یادشده نخواهند داشت.
وی افزود: مطابق مفاد این بخشنامه، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام می‌کند، افزایش می‌یابد.

منبع: اداره کل امور مالیاتی

