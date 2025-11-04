خواننده سرود «خجسته باد این پیروزی» با تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام کشور گفت: ملت ایران در هر شرایطی پای دفاع از میهن خود ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد گلریز، خواننده سرود‌های ماندگار انقلاب اسلامی با اشاره به روحیه وحدت و مقاومت مردم ایران گفت: مردم ما در طول تاریخ، با هر سلیقه و دیدگاهی، امتحان خود را پس داده‌اند و همواره در برابر تهدید‌ها و جنگ‌های مختلف، انسجام ملی خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: ممکن است مردم از نظر معیشتی دچار مشکل باشند و این گلایه‌ها نیز به‌حق است، اما وقتی پای ایران به میان می‌آید و احساس کنند وطن‌شان در خطر است، همه یکدل و متحد به میدان می‌آیند.

گلریز با اشاره به همبستگی مردم در جنگ مقدس ۱۲ روزه گفت: در آن روز‌ها همه با یک پرچم و یک صدا پای کار آمدند و این صحنه جهانیان را مبهوت کرد. مردم نشان دادند که عشق به وطن در دلشان زنده است و همین همبستگی مانع تعرض به کشور شد.

این هنرمند انقلابی در پایان تصریح کرد: نقش مردم در حفظ کشور بسیار کلیدی است. ملت ایران مردمی هوشیار هستند و به‌خوبی می‌دانند اگر کوچک‌ترین تعرضی به ایران صورت گیرد، چه پیامد‌هایی دارد. من باور دارم با چنین مردمی، کشورمان هرگز مورد تهدید جدی قرار نخواهد گرفت.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ما پیر شدیم این نشد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مردم پای انقلاب ایستادند آیا مسیولین پای مردم ایستادند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
مرگ بر کودک کش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باید اشغالگران را نابود کرد مرگ بر اسرائیل
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا که
۰
۷
پاسخ دادن
