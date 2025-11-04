باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد گلریز، خواننده سرودهای ماندگار انقلاب اسلامی با اشاره به روحیه وحدت و مقاومت مردم ایران گفت: مردم ما در طول تاریخ، با هر سلیقه و دیدگاهی، امتحان خود را پس دادهاند و همواره در برابر تهدیدها و جنگهای مختلف، انسجام ملی خود را حفظ کردهاند.
وی افزود: ممکن است مردم از نظر معیشتی دچار مشکل باشند و این گلایهها نیز بهحق است، اما وقتی پای ایران به میان میآید و احساس کنند وطنشان در خطر است، همه یکدل و متحد به میدان میآیند.
گلریز با اشاره به همبستگی مردم در جنگ مقدس ۱۲ روزه گفت: در آن روزها همه با یک پرچم و یک صدا پای کار آمدند و این صحنه جهانیان را مبهوت کرد. مردم نشان دادند که عشق به وطن در دلشان زنده است و همین همبستگی مانع تعرض به کشور شد.
این هنرمند انقلابی در پایان تصریح کرد: نقش مردم در حفظ کشور بسیار کلیدی است. ملت ایران مردمی هوشیار هستند و بهخوبی میدانند اگر کوچکترین تعرضی به ایران صورت گیرد، چه پیامدهایی دارد. من باور دارم با چنین مردمی، کشورمان هرگز مورد تهدید جدی قرار نخواهد گرفت.