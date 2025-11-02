حماس اعلام کرد اجساد تازه پیدا شده اسرای اسرائیلی را امشب تحویل صلیب سرخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شاخه نظامی حماس (گردانهای القسام) اعلام کرد که امشب ساعت ۸ به وقت محلی، اجساد سه اسیر اسرائیلی را تحویل خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که این اجساد «بعد از ظهر امروز در مسیر یکی از تونلهای جنوب نوار غزه پیدا شدهاند».
به طور جداگانه، عصر امروز رسانههای فلسطینی گزارش دادند که تیمی از صلیب سرخ و شاخه نظامی حماس در حال آماده شدن برای ورود به محله شجاعیه در شرق شهر غزه هستند تا اجساد اسرای اسرائیلی را پیدا کنند.
طبق توافقنامه آتشبس غزه، حماس ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ میدهد و در عوض دو هزار اسیر فلسطینی که در زندانهای رژیم اسرائیل هستند، به خانه بازمیگردند. همچنین طبق این توافق، حماس ۲۸ اسیر اسرائیلی را که در حملات صهیونیستها در سراسر نوار غزه کشته شده و اکنون زیر آوار هستند، جستوجو کرده و بازمیگرداند.
منبع: الجزیره