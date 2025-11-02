پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دادستان سابق ارتش که از صبح مفقود شده و گمانه‌زنی‌هایی درباره خودکشی او مطرح بود، زنده و در سلامت پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ییفات تومر-یروشالمی» دادستان سابق ارتش، پس از آنکه از صبح امروز مفقود شده بود، زنده و سلامت پیدا شده است.

این مقام نظامی سابق که پس از افشای ویدئوی شکنجه یک اسیر فلسطینی از سمت خود برکنار شده بود، از صبح یکشنبه ناپدید شد. 

رسانه‌های عبری گزارش دادند که خودروی او در نزدیکی ساحل تل‌آویو همراه با نامه خداحافظی و یادداشت خودکشی پیدا شده و احتمال خودکشی او مطرح است. این احتمال در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو صبح امروز او را به «بزرگ‌ترین عملیات تروریستی تبلیغاتی در تاریخ اسرائیل» متهم کرده بود.

منبع: تایمز اسرائیل

اطلاعات برده ببیند با ایران همکاری داشته یانداشته سربه نیست بکند دوروزه میگویند خودکشی کرده
