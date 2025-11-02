با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه قضایی، تلاش ریش‌سفیدان، معتمدین و متنفذین محلی و همراهی نیرو‌های انتظامی، یکی از گروگان‌ها در استان از چنگال آدم‌ربایان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان  اظهار داشت:«با تلاشی که از سوی معتمدین، متنفذین و ریش‌سفیدان منطقه، به‌ویژه سردار حاج‌الله‌نظر شهبخش و جناب مولوی عبدالحمید صورت گرفت و با پیگیری‌های مستمر آنان، خوشبختانه فرد ربوده‌شده بدون پرداخت هیچ‌گونه وجه یا باجی از سوی خانواده، آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشت.»

وی افزود: «این اقدام بار دیگر نشان داد که سنت دیرینه ریش‌سفیدی و وساطت بزرگان طوایف در استان، در کنار تلاش‌های نیرو‌های انتظامی و قضایی، می‌تواند منشأ صلح، امنیت و آرامش در منطقه باشد.»

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با تقدیر از ریش‌سفیدان، شورا‌های حل اختلاف و تمامی مسئولانی که در مسیر آزادی گروگان همکاری کردند، تصریح کرد: «از جناب دادستان محترم، معاونین دستگاه قضایی و همه همکارانی که در این پرونده همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بزهکاران هشدار داد و گفت:«دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه به‌ویژه *آدم‌ربایی مسلحانه و ایجاد ناامنی*، قاطعانه برخورد خواهد کرد. این‌گونه اقدامات از مصادیق بارز *محاربه* محسوب می‌شود و با اشد مجازات مواجه خواهد شد.»

موحدی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: «در یک سال گذشته، با همت ریش‌سفیدان، شورا‌های حل اختلاف و معتمدین محلی، بیش از ۹ هزار پرونده در سطح استان منجر به صلح و سازش شده که این آمار بیانگر ظرفیت بالای فرهنگی و اجتماعی مردم استان در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.»

