باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- احمد توصیفیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، از اجرای طرح "طاها" به عنوان راهبردی کلیدی برای خروج بنگاههای کوچک از انزوا خبر داد و گفت:این طرح به ما امکان میدهد با حذف واسطهها، رونق اشتغال را در جامعه شاهد باشیم. اتصال مستقیم بنگاههای کوچک به شبکههای توزیع بزرگ، تحول عظیمی در اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تشریح جزئیات طرح طاها تأکید کرد:بنگاههای کوچک عمدتاً در مناطق کمبرخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره میشوند، درحالیکه بازارهای بزرگ و شبکههای اصلی توزیع در کلانشهرها قرار دارند. طرح طاها این دو حلقه گسسته را به هم متصل میکند.
وی افزود:همکاری بنگاههای کوچک و بزرگ میتواند بهرهوری اقتصادی را افزایش داده و هزینههای تولید را کاهش دهد. بنگاههای کوچک در تولید توانمند هستند اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند، و بنگاههای بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است.
توصیفیان با اشاره به اثرات مثبت این طرح تصریح کرد:اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال و تقویت بنگاههای کوچک است. این پیوند میتواند فرصتهای تازهای برای فروش، ارتقای کیفیت و افزایش رقابتپذیری ایجاد کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بر ضرورت توسعه مهارتها در کنار اجرای این طرح تأکید کرد و گفت:اصلیترین پیشنیاز تحقق تولید و اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر است. افزایش مهارتهای فنی و حرفهای با رویکرد روشهای نوین، ضرورت انکارناپذیر بهرهگیری از طرح طاهاست.
وی خاطرنشان کرد:مهارتآموزی نه تنها راه اصلی اشتغال برای جویندگان کار است، بلکه به کارگران موجود نیز کمک میکند تا در بازار پررقابت امروز، با کسب مهارتهای نوین به بقای شغلی و امنیت دست یابند.