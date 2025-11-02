چهار متخلف زیست‌محیطی که با دپوی غیرمجاز کود مرغی بهداشت عمومی را تهدید کرده بودند، به جای حبس به اجرای "حکم سبز" محکوم شدند. این متخلفان موظف به تهیه ملزومات آموزشی برای دانش‌آموزان عشایری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، از صدور حکم سبز برای چهار متخلف زیست‌محیطی در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت:این متخلفان که با دپوی غیرمجاز کود مرغی موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شده بودند،با رای مرجع قضایی به جای حبس، به انجام خدمات اجتماعی و تهیه ملزومات آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت مناطق عشایری محکوم شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در تشریح جزئیات این حکم نوآورانه اظهار داشت:بر اساس حکم صادره،هر یک از این افراد موظف به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای تهیه و توزیع ملزومات آموزشی در میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت مناطق عشایری شدند که در راستای فرهنگ‌سازی، اصلاح رفتار متخلفان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بسیار موثر است.

فرمان‌پور با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی، این رویکرد را الگویی پیشرو در برخورد با جرایم زیست‌محیطی دانست و تصریح کرد:صدور چنین احکام جایگزین حبس و به‌ویژه احکام سبز را گامی مهم در جهت ترویج مشارکت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می‌دانیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هشدار داد:هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی در محیط زیست ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

