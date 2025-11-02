باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، از صدور حکم سبز برای چهار متخلف زیست‌محیطی در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت:این متخلفان که با دپوی غیرمجاز کود مرغی موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شده بودند،با رای مرجع قضایی به جای حبس، به انجام خدمات اجتماعی و تهیه ملزومات آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت مناطق عشایری محکوم شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در تشریح جزئیات این حکم نوآورانه اظهار داشت:بر اساس حکم صادره،هر یک از این افراد موظف به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای تهیه و توزیع ملزومات آموزشی در میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت مناطق عشایری شدند که در راستای فرهنگ‌سازی، اصلاح رفتار متخلفان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بسیار موثر است.

فرمان‌پور با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی، این رویکرد را الگویی پیشرو در برخورد با جرایم زیست‌محیطی دانست و تصریح کرد:صدور چنین احکام جایگزین حبس و به‌ویژه احکام سبز را گامی مهم در جهت ترویج مشارکت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می‌دانیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هشدار داد:هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی در محیط زیست ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.