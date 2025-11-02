استاندار لرستان از جذب ۶۷ درصدی بودجه دولتی در هفت ماه اول سال خبر داد، رقمی که سه برابر میانگین کشوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان گفت:تاکنون ۶۷ درصد از بودجه دولتی امسال این استان جذب شده که در مقایسه با میانگین ۲۰ تا ۲۴ درصدی سایر استان‌ها،رقم قابل توجهی است.

وی افزود: جذب این میزان اعتبار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل موثر بانک‌ها انجام شد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز آن را تایید کرده است.

استاندار لرستان با اشاره به تاثیر مستقیم این جذب اعتبار بر پروژه‌های استان تأکید کرد:با این اقدام،پروژه‌های متعددی در استان فعال شده‌اند و منابع مالی لازم برای تکمیل آنها در حساب‌های مربوطه وجود دا

شاهرخی با بیان نکته‌ای کلیدی در استراتژی توسعه استان تصریح کرد:هرچند جذب حداکثری اعتبارات دولتی ضروری است،اما این منابع به تنهایی نمی‌تواند جهش توسعه‌ای در لرستان ایجاد کند چراکه نقش اصلی در این زمینه بر عهده بخش خصوصی است.

وی شرط توسعه پایدار را چنین برشمرد:توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که فضای امن،حمایت کامل و تسهیلات لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

استاندار لرستان اولویت‌های مدیریتی استان را چنین تشریح کرد:اولویت نخست مدیریت استان در یک سال گذشته توجه به معیشت مردم بوده و پس از معیشت،ارتقای سرمایه اجتماعی به‌عنوان دومین محور اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

شاهرخی از تشکیل ساختار نوین مشورتی در استان خبر داد و گفت:تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نخبگان لرستان در شوراهای مشورتی ساماندهی شده‌اند که این ابتکار برای نخستین‌بار در کشور اجرا شده است.

وی افزود:حدود سه هزار نفر از اعضای مجمع مشورتی در قالب ۱۱ گروه تخصصی در سراسر لرستان فعالیت می‌کنند و نظرات آن‌ها مبنای تصمیمات اجرایی قرار می‌گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر نقش زنان در توسعه استان اظهار داشت:بانوان نیمی از جمعیت و نیمی از سرمایه اجتماعی لرستان را تشکیل می‌دهند و باید از ظرفیت آنان در مسیر اعتلای استان استفاده شود