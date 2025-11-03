استاندار تهران گفت: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با حریم شهر تهران چند وظیفه به استانداری محول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- معتمدیان استاندار تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حریم شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با حریم شهر تهران چند وظیفه به استانداری محول شد یکی از مهمترین موضوعات و چالش‌هایی که در بحث حریم وجود دارد نبود برنامه و نظارت یکپارچه است.

وی افزود: بر اساس یکی از بندهای مصوبه شورای عالی ما مکلف شدیم طرح جامعی در بحث نظارت یکپارچه تدوین و در شورای برنامه ریزی توسعه استان طرح کنیم و برای تصویب نهایی برای شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.