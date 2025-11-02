معاون اقتصادی استانداری لرستان به دستگاه‌های اجرایی ۶ ماه مهلت داد تا تسهیلات اشتغال‌زایی را پرداخت کنند. بر اساس این دستور، اعتبارات دستگاه‌های کم‌کار به نهادهای فعال منتقل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- امید امیدی شاه‌آباد، معاون اقتصادی استانداری لرستان، در جلسه کمیته استانی تأکید کرد:دستگاه‌های اجرایی مربوطه به نحوی عمل نمایند که حداکثر ظرف ۶ ماه این تسهیلات را پرداخت نمایند

وی از مکانیزم نظارتی جدید برای تضمین اجرای این طرح خبر داد و گفت:مقرر شد مطابق دستورالعمل چنانچه در این مدت نتوانند اعتبارات تسهیلات را جذب نمایند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات را به دستگاه‌هایی که در جذب اعتبارات موفق‌تر عمل کردند جابه‌جا نماید.

معاون اقتصادی استانداری لرستان بر اولویت‌بندی خاص در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و بیان داشت:دستگاه‌های اجرایی باید اشتغال و حمایت از زنان بدسرپرست و یا خودسرپرست را در اولویت دستور کار خود قرار دهند تا اثرات اجتماعی پهداری در پیش داشته باشد

امیدی گفت:بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دستگاه‌های حمایتی سال ۱۴۰۳ و ابلاغ سهم هر یک از دستگاه‌ها و بانک‌ها از تسهیلات سال ۱۴۰۴ تأکید شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، تأخیر در پرداخت تسهیلات همواره به عنوان یکی از موانع اصلی ایجاد اشتغال در استان مطرح بوده است.

 اجرای این سازوکار جدید می‌تواند تحولی در سرعت بخشیدن به پروژه‌های اشتغال‌زایی در لرستان ایجاد کند.

 

برچسب ها: تسهیلات ، اشتغالزایی
خبرهای مرتبط
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان آذربایجان غربی
پرداخت ۱۵۱ مورد تسهیلات اشتغال زایی و ضروری در بردسیر
معاون استاندار اردبیل؛
تسهیلات بانکی کم بهره به طرح های صنعتی پرداخت می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پروژه رازی؛ طرحی ملی در گیرودار بی‌مهری مسئولان
بیماران لرستانی؛ میهمانان ناخوانده استان‌های همسایه
امیدی که ۱۴ سال معطل ماند!
وعده ۲۴ ماهه برای سدی که از "آب و گل" درآمد!
از گفتار تا عمل؛ فاصله وعده و واقعیت در پروژه نیایش
۴۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی صاحب سند تک‌برگ شد
از کانکس‌های فرسوده تا مدارس استاندارد در لرستان
حفاظت از بلوط‌های زاگرس نیازمند عزم ملی
فرسودگی؛ چالش جدید سیستم‌های گرمایشی مدارس لرستان
تقویت کادر درمان لرستان با استقرار ۸۰ پزشک متخصص در ۱۷ بیمارستان
آخرین اخبار
بروجرد پیشتاز تولید سیب و محصولات کشاورزی در لرستان
تقویت کادر درمان لرستان با استقرار ۸۰ پزشک متخصص در ۱۷ بیمارستان
فرسودگی؛ چالش جدید سیستم‌های گرمایشی مدارس لرستان
حفاظت از بلوط‌های زاگرس نیازمند عزم ملی
وعده ۲۴ ماهه برای سدی که از "آب و گل" درآمد!
امیدی که ۱۴ سال معطل ماند!
پروژه رازی؛ طرحی ملی در گیرودار بی‌مهری مسئولان
۴۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی صاحب سند تک‌برگ شد
بیماران لرستانی؛ میهمانان ناخوانده استان‌های همسایه
از گفتار تا عمل؛ فاصله وعده و واقعیت در پروژه نیایش
از کانکس‌های فرسوده تا مدارس استاندارد در لرستان
سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری در لرستان؛ از هتل صخره‌ای تا قطار توریستی
خرم‌آباد؛ پایتخت گفت‌وگوی مردمی با ۱۱ کمیته مشورتی و ۳۱۶ نماینده
چهار متخلف زیست‌محیطی با "حکم سبز" به خدمت به جامعه محکوم شدند
جذب ۶۷ درصدی بودجه دولتی و نقشه راه توسعه با محوریت بخش خصوصی
ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای اشتغال‌زایی در لرستان
پایان انزوای بنگاه‌های کوچک؛ طرح "طاها" میدان‌دار رونق اقتصادی لرستان