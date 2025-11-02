باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- امید امیدی شاهآباد، معاون اقتصادی استانداری لرستان، در جلسه کمیته استانی تأکید کرد:دستگاههای اجرایی مربوطه به نحوی عمل نمایند که حداکثر ظرف ۶ ماه این تسهیلات را پرداخت نمایند
وی از مکانیزم نظارتی جدید برای تضمین اجرای این طرح خبر داد و گفت:مقرر شد مطابق دستورالعمل چنانچه در این مدت نتوانند اعتبارات تسهیلات را جذب نمایند شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات را به دستگاههایی که در جذب اعتبارات موفقتر عمل کردند جابهجا نماید.
معاون اقتصادی استانداری لرستان بر اولویتبندی خاص در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و بیان داشت:دستگاههای اجرایی باید اشتغال و حمایت از زنان بدسرپرست و یا خودسرپرست را در اولویت دستور کار خود قرار دهند تا اثرات اجتماعی پهداری در پیش داشته باشد
امیدی گفت:بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دستگاههای حمایتی سال ۱۴۰۳ و ابلاغ سهم هر یک از دستگاهها و بانکها از تسهیلات سال ۱۴۰۴ تأکید شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، تأخیر در پرداخت تسهیلات همواره به عنوان یکی از موانع اصلی ایجاد اشتغال در استان مطرح بوده است.
اجرای این سازوکار جدید میتواند تحولی در سرعت بخشیدن به پروژههای اشتغالزایی در لرستان ایجاد کند.