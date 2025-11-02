رئیس سازمان حج و زیارت تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه پیش ثبت نام حج از ۲۰ مهرماه آغاز شده و همچنان تا ظرفیت موجود ادامه دارد، گفت: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا پایان بهمن‌ماه ۸۶، می‌توانند در استان‌های دارای ظرفیت خالی نام نویسی نمایند.

وی افزود: متقاضیان می‌بایست با ورود به سامانه حج من به آدرس my.haj.ir نام نویسی خود را طبق اطلاعیه سازمان حج و زیارت انجام دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تا عصر امروز یازدهم آبان‌ماه بیشتر از ۵۴ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند، گفت: توصیه می‌شود که اولویت‌های اعلامی هر چه سریعتر نام نویسی خود را در ظرفیت موجود انجام دهند.

وی با بیان اینکه استان‌های خراسان رضوی و تهران در پیش ثبت نام اول هستند، افزود: میانگین سنی ثبت نام کنندگان ۵۷ سال می‌باشد که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

رشیدیان اظهار کرد: تسریع در پیش ثبت نام موجب می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های اجرایی سرعت بیشتری بگیرد چنانکه قرارداد‌های در نظر گرفته شده همانند اسکان تکمیل گشته و سایر اقدامات نیز در حال انجام است.

وی در خصوص قرارداد‌های اسکان گفت: با توجه به زمان‌بندی مناسب در عقد قرارداد اسکان، حدود ۳ تا ۵ درصد کاهش قیمت در این خصوص را نسبت به سال گذشته شاهدیم که این مهم نیز بر مبنای حفظ کیفیت انجام گرفته است.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: در تلاشیم که قرارداد‌های مربوط به حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و سایر خدمات هر چه سریعتر نهایی شود تا بتوانیم اطلاع رسانی لازم را برای متقاضیان در خصوص آغاز معاینات و سپس انتخاب کاروان داشته باشیم.

رشیدیان از سفر خود در رأس هیئتی به عربستان سعودی خبر داد و گفت: به دعوت وزارت حج و عمره عربستان ان‌شاءالله به منظور انجام مذاکرات حج تمتع آتی و شرکت در کنفرانسی پیرامون این موضوع و همچنین نمایشگاهی در رابطه با حج تمتع، سفری را به عربستان سعودی خواهیم داشت که امیدواریم دستاورد‌های خوبی را برای زائران کشورمان در پی داشته باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفر‌های عمره مفرده نیز گفت: نام نویسی از اولویت‌ها در کاروان‌ها در حال انجام است و از روز ۱۲ آبان بر تعداد اعزام‌ها به جده و مدینه اضافه می‌شود و روزانه ۱۳۵۰ نفر به سرزمین وحی مشرف می‌گردند.

وی افزود: در این دوره از اعزام‌های عمره، نام نویسی از زوج‌های جوان که طی یکسال اخیر ازدواج کرده‌اند را داشته‌ایم که با توجه به استقبال متقاضیان این ثبت نام که بدون فیش عمره می‌باشد و تنها هزینه کاروان پرداخت خواهد شد، ادامه دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص عمره دانشگاهیان نیز گفت: از ۲۵ آبان‌ماه بیش از ۸ هزار نفر طی بازه زمانی تعیین شده به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. ضمن اینکه برنامه ریزی مطلوب برای عمره دانش آموزی نیز انجام گرفته و اعزام این دسته از متقاضیان نیز بنابر برنامه‌ریزی‌ها انجام می‌گیرد.

منبع: سازمان حج و زیارت

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، ثبت نام حج
خبرهای مرتبط
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
آخرین اخبار
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور
چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
زورگیران خشن دستگیر شدند
فعال غیر مجاز ارزی در پایتخت دستگیر شد
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
سند فاز یک محله بروجردی بعد از ۳۵ سال نهایی شده است/ ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه
نسل دیجیتال و بحران کم‌توجهی: چگونه رسانه‌ها می‌توانند خطرناک باشند؟
آقامیری: ضرورت ورود دادستانی برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی با تخلفات ساخت و ساز
رویکرد تازه بهزیستی در حمایت از کودکان/ از مراکز شبانه‌روزی تا خانه‌های خانواده‌محور
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
تشکری هاشمی: بجای هزینه برای تخریب منتقدان، پول‌ها را خرج بهبود شهر کنید
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است/ پاساژ‌های ناایمن تا زمان ایمن سازی، اجازه فعالیت نداشته باشند
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار