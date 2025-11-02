باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه پیش ثبت نام حج از ۲۰ مهرماه آغاز شده و همچنان تا ظرفیت موجود ادامه دارد، گفت: دارندگان قبوض ودیعهگذاری تا پایان بهمنماه ۸۶، میتوانند در استانهای دارای ظرفیت خالی نام نویسی نمایند.
وی افزود: متقاضیان میبایست با ورود به سامانه حج من به آدرس my.haj.ir نام نویسی خود را طبق اطلاعیه سازمان حج و زیارت انجام دهند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تا عصر امروز یازدهم آبانماه بیشتر از ۵۴ هزار نفر نام نویسی کردهاند، گفت: توصیه میشود که اولویتهای اعلامی هر چه سریعتر نام نویسی خود را در ظرفیت موجود انجام دهند.
وی با بیان اینکه استانهای خراسان رضوی و تهران در پیش ثبت نام اول هستند، افزود: میانگین سنی ثبت نام کنندگان ۵۷ سال میباشد که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
رشیدیان اظهار کرد: تسریع در پیش ثبت نام موجب میشود تا برنامهریزیهای اجرایی سرعت بیشتری بگیرد چنانکه قراردادهای در نظر گرفته شده همانند اسکان تکمیل گشته و سایر اقدامات نیز در حال انجام است.
وی در خصوص قراردادهای اسکان گفت: با توجه به زمانبندی مناسب در عقد قرارداد اسکان، حدود ۳ تا ۵ درصد کاهش قیمت در این خصوص را نسبت به سال گذشته شاهدیم که این مهم نیز بر مبنای حفظ کیفیت انجام گرفته است.
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: در تلاشیم که قراردادهای مربوط به حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و سایر خدمات هر چه سریعتر نهایی شود تا بتوانیم اطلاع رسانی لازم را برای متقاضیان در خصوص آغاز معاینات و سپس انتخاب کاروان داشته باشیم.
رشیدیان از سفر خود در رأس هیئتی به عربستان سعودی خبر داد و گفت: به دعوت وزارت حج و عمره عربستان انشاءالله به منظور انجام مذاکرات حج تمتع آتی و شرکت در کنفرانسی پیرامون این موضوع و همچنین نمایشگاهی در رابطه با حج تمتع، سفری را به عربستان سعودی خواهیم داشت که امیدواریم دستاوردهای خوبی را برای زائران کشورمان در پی داشته باشد.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عمره مفرده نیز گفت: نام نویسی از اولویتها در کاروانها در حال انجام است و از روز ۱۲ آبان بر تعداد اعزامها به جده و مدینه اضافه میشود و روزانه ۱۳۵۰ نفر به سرزمین وحی مشرف میگردند.
وی افزود: در این دوره از اعزامهای عمره، نام نویسی از زوجهای جوان که طی یکسال اخیر ازدواج کردهاند را داشتهایم که با توجه به استقبال متقاضیان این ثبت نام که بدون فیش عمره میباشد و تنها هزینه کاروان پرداخت خواهد شد، ادامه دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص عمره دانشگاهیان نیز گفت: از ۲۵ آبانماه بیش از ۸ هزار نفر طی بازه زمانی تعیین شده به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. ضمن اینکه برنامه ریزی مطلوب برای عمره دانش آموزی نیز انجام گرفته و اعزام این دسته از متقاضیان نیز بنابر برنامهریزیها انجام میگیرد.
منبع: سازمان حج و زیارت