باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لور بکو، دادستان پاریس می‌گوید که سرقت جنجال‌برانگیز از موزه لوور نه توسط متخصصان دنیای جرائم سازمان یافته، بلکه توسط مجرمان خرده‌پا انجام شده است.

این مقام فرانسوی گفت: «این تخلف معمولی نیست، اما از نوعی است که ما معمولاً آن را با رده‌های بالای جرایم سازمان‌یافته مرتبط نمی‌دانیم.»

او متهمان را مردم محلی توصیف کرد و گفت که همه آنها اهل سن-سن-دنی، منطقه‌ای در شمال پاریس هستند که یکی از فقیرترین مناطق فرانسه است.

دادستان پاریس اعلام کرد که حداقل یک مجرم دیگر همچنان فراری است و افزود که ممکن است افراد دیگری هم در این سرقت دست داشته باشند.

این اظهارات دو هفته پس از آن مطرح می‌شود که سارقان یک کامیون سرقتی را در بیرون پربازدیدترین موزه جهان پارک کردند، از آسانسور برای رسیدن به طبقه اول استفاده کردند و سپس با شکستن شیشه‌ها وارد یکی از مجلل‌ترین اتاق‌های موزه شدند. کمتر از هفت دقیقه بعد، آنها با جواهرات سلطنتی به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یورو فرار کردند.

این سرقت جنجال‌برانگیز که در روز یکشنبه و در روز روشن انجام شد، باعث ایجاد سر و صدای زیادی در فرانسه شد. از آن زمان تاکنون چهار نفر متهم شده‌اند، اما جواهرات مسروقه، شامل یک گردنبند زمرد و الماس که ناپلئون اول به همسر دومش، «ماری لوئیز» داده بود و یک نیم‌تاج با ۲۱۲ مروارید و نزدیک به دو هزار الماس که زمانی متعلق به اوژنی، همسر ناپلئون سوم بود، هنوز پیدا نشده است.

پس از آنکه مشخص شد سارقان گرانبهاترین جواهر یعنی تاج ملکه اوژنی را که از طلا، زمرد و الماس ساخته شده بود، حین فرار انداخته‌اند و ابزار‌ها و وسایل دیگری را در محل حادثه جا گذاشته‌اند که احتمالاً اثری از دی‌ان‌ای آنها را در خود دارد، رسانه‌های فرانسوی گمانه‌زنی کردند که سارقان غیرحرفه‌ای بوده‌اند.

دادستان‌ها روز گذشته اعلام کردند که یک زن ۳۸ ساله و یک مرد ۳۷ ساله در پاریس به ظن دست داشتن در این حادثه بازداشت شده‌اند. گفته شده نمونه دی‌ان‌ای آنها در آسانسوری پیدا شده که سرقت از طریق آن صورت گرفته است. گفته شده این دو نفر «هرگونه دخالتی در حادثه را انکار کرده‌اند».

چند روز پیش، پلیس دو نفر دیگر را در ارتباط با این سرقت دستگیر کرد. یک مرد ۳۴ ساله الجزایری که از سال ۲۰۱۰ در فرانسه زندگی می‌کند و یک مرد ۳۹ ساله که به جرم سرقت سنگین تحت نظر بود. گفته شده این دو نفر که به سرقت و توطئه جنایی متهم شده‌اند، «تا حدی» به دخالت خود اعتراف کرده‌اند.

منبع: گاردین