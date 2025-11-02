باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سه جسد از اسرای اسرائیلی که در غزه کشته شده بودند، به تل‌آویو رسیده و برای شناسایی به یک مرکز پزشکی قانونی منتقل خواهد شد.

شاخه نظامی حماس ساعاتی پیش اعلام کرد که عصر امروز این اجساد را در تونلی در جنوب نوار غزه پیدا کرده و ساعت ۸ شب به وقت محلی، آنها را تحویل صلیب سرخ می‌دهد.

حماس ۴۸ اسیر را در غزه در اختیار داشت که در این میان ۲۰ نفر زنده و بقیه در حملات صهیونیست‌ها کشته شده بودند. ۲۰ اسیر زنده در ابتدای آتش‌بس آزاد شده و تحویل اجساد اسرای کشته شده به صورت تدریجی ادامه داشته است. تا کنون ۱۷ اسیر کشته شده بازگردانده شده‌اند. حماس می‌گوید اجساد زیر چندین تن آوار هستند و بازیابی آنها نیازمند تجهیزات پیشرفته‌تر است.

حماس بار‌ها از میانجیگران و صلیب سرخ خواسته است تا تجهیزات و پرسنل لازم را برای بازیابی اجساد در اختیار این جنبش قرار دهند.

منبع: الجزیره