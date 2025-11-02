مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ میلیون تُن انواع کالا طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حمداللهی با اشاره به صدور ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه طی هفت ماهه سال جاری، گفت: در این مدت، ۱۴ میلیون تُن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل و در سطح شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده و با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا سازمان راهداری خاطرنشان کرد: همچنین حمل بیش از ۱۱۴ میلیون تُن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در کشور، از افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد.

حمداللهی افزود: جابه‌جایی انواع کالا در سطح شبکه راه‌های کشور توسط ۴۸۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال با میانگین عمر کمتر از ۱۹ سال انجام می‌شود، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه وانت‌بار دارای کارت هوشمند در حوزه بین‌شهری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت افزون بر ۵۷۰ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل کالای بین‌شهری، ادامه‌داد: هم‌اکنون ۵۸۵۶ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل کالا نیز در کشور در حال فعالیت و خدمات‌رسانی در حوزه جابه‌جایی و تأمین کالا‌های مورد نیاز هموطنان هستند.

منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

برچسب ها: راه‌های کشور ، جابه جایی کالا
خبرهای مرتبط
شهر لجستیک تهران در شهر فرودگاهی امام خمینی کلید خورد
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها