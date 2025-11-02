باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حمداللهی با اشاره به صدور ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه طی هفت ماهه سال جاری، گفت: در این مدت، ۱۴ میلیون تُن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل و در سطح شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده و با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا سازمان راهداری خاطرنشان کرد: همچنین حمل بیش از ۱۱۴ میلیون تُن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در کشور، از افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد.

حمداللهی افزود: جابه‌جایی انواع کالا در سطح شبکه راه‌های کشور توسط ۴۸۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال با میانگین عمر کمتر از ۱۹ سال انجام می‌شود، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه وانت‌بار دارای کارت هوشمند در حوزه بین‌شهری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت افزون بر ۵۷۰ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل کالای بین‌شهری، ادامه‌داد: هم‌اکنون ۵۸۵۶ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل کالا نیز در کشور در حال فعالیت و خدمات‌رسانی در حوزه جابه‌جایی و تأمین کالا‌های مورد نیاز هموطنان هستند.

منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای