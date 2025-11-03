باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - در دل کوهستانهای لرستان، دیوارهای نیمهکاره هتل صخرهای روایتگر داستان توسعهای ناتمام است. این پروژه که سالهاست در انتظار بهرهبرداری مانده، امروز به نمادی از چالشهای گردشگری استان تبدیل شده است.
هتل صخرهای؛ از خواب زمستانی تا بیداری بهاری
عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در این زمینه میگوید: «با رفع موانع و پیگیریهای انجامشده، سرمایهگذار هتل صخرهای برای ادامه کار اعلام آمادگی کرده است.»
این اعلام آمادگی اگرچه نویدبخش به نظر میرسد، اما گذشتۀ پرابهام این پروژه، هنوز چالشهای پیشرو را یادآوری میکند.
قطار گردشگری؛ رویای در انتظار تحقق
در فاصلۀ نه چندان دور، طرح قطار گردشگری بیشه نیز سرنوشتی مشابه دارد.
مجیدی،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در این خصوص توضیح میدهد: «مقرر شده طرح جامع ساماندهی آبشار بیشه مجدداً مطرح و برای اجرای اقدامات کوتاهمدت تا پیش از تعطیلات نوروز برنامهریزی شود.»
او میافزاید: «موضوع قطار گردشگری در دستور کار قرار دارد و مذاکراتی با راهآهن کشور انجام شده تا امکان تردد آن در مسیرهای گردشگری لرستان فراهم شود.»
۸۱ پروژه فعال و چالشهای تأمین مالی
اما چرا این پروژهها با چنین تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند؟ مدیرکل میراثفرهنگی لرستان به بخشی از پاسخ اشاره میکند: «در حال حاضر ۸۱ پروژه فعال شامل هتل، متل، مجتمع گردشگری، اقامتگاه بومگردی و واحد پذیرایی با سرمایهگذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست که ۶۰۰ میلیارد تومان از آن از محل منابع تبصره ۱۸، کمکهای فنی و اعتباری و صندوق توسعه ملی تأمین میشود.»
این ارقام نشان میدهد با وجود حجم بالای سرمایهگذاری، پراکندگی منابع و تعداد زیاد پروژهها ممکن است باعث کندی روند اجرا شده باشد.
۲۷ بسته سرمایهگذاری؛ فرصتی برای بخش خصوصی
از سوی دیگر، معاون گردشگری لرستان نیز از جنبۀ دیگری به موضوع میپردازد.
حجتالله عباسیان میگوید: «۲۷ بسته سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان تدوین و آمادهسازی شده است. او در تشریح این بستهها توضیح میدهد: «این بستهها شامل عرصههایی از ۴۴۵ مترمربع برای واگذاری حق بهرهبرداری از خانههای تاریخی تا ۶۲۴ هکتار برای ایجاد تأسیسات گردشگری پیرامون منابع آبی و واگذاری مناطق طبیعی مستعد گردشگری میشوند.»
با این حال، عباسیان به این نکته نیز اشاره میکند که «تاکنون چهار طرح از این بستهها به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده است.»
این آمار نشان میدهد اگرچه بستههای متعددی طراحی شده، اما هنوز راه درازی برای جذب سرمایهگذاران باقی است.
هتل بام؛ سه ماه تا آغاز عملیات اجرایی
در خصوص پروژه هتل بام نیز حسنپور اعلام میکند: «پروژه هتل بام با تعیین زمانبندی و تأمین مالی لازم تا سه ماه آینده آغاز به کار میکند.»
این زمانبندی مشخص اگرچه امیدوارکننده است، اما با توجه به سابقۀ اجرای پروژهها در استان، نیازمند پیگیری جدی خواهد بود.
آبشار بیشه؛ توسعه در دل محدودیتها
مجیدی در پاسخ به سؤال درباره وضعیت آبشار بیشه به چالشهای موجود اعتراف میکند: «با وجود محدودیتهای توپوگرافی و کمبود فضا برای توسعه، طرحهایی برای بهبود وضعیت دسترسی، افزایش ظرفیت پارکینگ و احداث تقاطع غیرهمسطح در مسیر ایستگاه راهآهن بیشه در دست بررسی است.»
شکاف ۷۰ درصدی در ظرفیت اقامتی
واقعیت این است که لرستان با دارا بودن ۳۱۵۰ تخت فعال اقامتی و پذیرایی حدود یک میلیون گردشگر در نوروز امسال، نیاز مبرمی به تکمیل این پروژهها دارد.
حسنپور به درستی تأکید میکند: «برای رسیدن به وضعیت مطلوب، استان باید دستکم ۱۰ هزار تخت اقامتی داشته باشد.»
امروز سرنوشت گردشگری لرستان در گروی تبدیل این گفتوگوها و مصاحبهها به عمل و اجراست.
پروژههایی که سالهاست در مرز بین وعده و عمل در نوسان بودهاند، امروز نیازمند عزمی جدی و پیگیری مستمر هستند. آیندۀ گردشگری لرستان نه در سخنرانیها، که در میدان عمل و میزان پایبندی به زمانبندیهای اعلام شده مشخص خواهد شد.