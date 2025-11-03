تیم فوتبال تراکتور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف تیم فوتبال الشرطه عراق می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا در هفته چهارم این رقابتها امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پذیرای تیم فوتبال الشرطه عراق است.
تیمهای فوتبال تراکتور و الشرطه عراق در شرایط متفاوت به مصاف یکدیگر میروند و تیم تراکتور با ۲ تساوی و یک برد و کسب ۵ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار دارد و از آن طرف، تیم الشرطه با ۲ شکست و یک تساوی و کسب یک امتیاز در رتبه یازدهم جدول ۱۲ تیمی جای دارد.
تراکتوریها هفته گذشته برابر شارجه امارات با ۵ گل به برتری رسیدند و به اولین برد خود در لیگ نخبگان آسیا دست یافتند و با ۵ امتیاز در رتبه پنجم گروه خود قرار گرفتند.
شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم الشرطه عراق هستند تا دومین برد متوالی خود را در لیگ نخبگان آسیا به دست آوردند و علاوه بر این، رتبه خود را در این رقابتها افزایش بدهند و صعود خود به مرحله بعدی را قطعی کنند.
در آن طرف، تیم الشرطه عراق وضعیت خوبی در جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا ندارد و این تیم فقط یک امتیاز از تیم السد در هفته اول گرفته و برابر تیمهای الغرافه قطر و الاتحاد عربستان شکست خورده است.
تیم الشرطه عراق به پیروزی برابر تراکتور نیاز مبرم دارد تا از انتهای جدول گروه خود در لیگ نخبگان آسیا فرار کند و علاوه بر این، شانس صعودش به مرحله بعدی این رقابتها افزایش یابد.
تیم الشرطه عراق در رده چهارم جدول لیگ عراق قرار دارد و این تیم در ۵ بازی آخرش چهار برد دارد و فقط یک بازی را به اربیل صدرنشین لیگ باخته است. در آن طرف، تیم تراکتور هم با یک بازی کمتر در رده چهارم جدول لیگ برتر ایران قرار گرفته که در صورت برد بازی معوقه صدرنشین میشود.
تیمهای تراکتور و الشرطه برای اولین بار در تاریخ رقابتهای بینالمللی خود روبهروی هم قرار خواهند گرفت. البته تراکتور پیش از این ۲ بار برابر نیروی هوایی عراق قرار گرفته که به یک برد و یک تساوی رسیده است. همچنین الشرطه تا به حال ۱۳ بار مقابل تیمهای ایرانی قرار گرفته، که ۳ برد، ۶ تساوی و ۴ باخت ماحصل این مسابقات بوده است. الشرطه در لیگ نخبگان فصل گذشته هم مقابل پرسپولیس و استقلال قرار گرفت که مقابل سرخپوشان باخت و در آزادی از آبیها مساوی گرفت.
مومن سلیمان سرمربی ۵۱ ساله مصری هدایت تیم الشرطه عراق را برعهده دارد. این مربی ۳ بار با الشرطه قهرمان لیگ عراق شده و ۲ بار نیز قهرمان جام حذفی شده. همچنین یک بار نیز با الزمالک مصر قهرمان جام حذفی این کشور شده است.
ایگور پوستونسکی و محمد نادری به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم تراکتور را در بازی امشب همراهی کنند، اما سایر مهرههای تیم آماده بازی هستند. در آن طرف، حسین جبار وینگر چپ، بسام شاکر هافبک میانی و مویسز لوکاس مدافع برزیلی تیم الشرطه عراق قادر به همراهی تیم خود در بازی امروز نیستند. همچنین محمود المواس، لئونل آتبا، دومنیک مندی، عبدالمجید مومونی و مهدی اصحابی، لژیونرهایی هستند که در کنار سایر بازیکنان عراقی برابر تراکتور صف آرایی میکنند.
این بازی تقابل زهردارترین وضعیفترین خط حمله لیگ نخبگان آسیا است و باید دید کدامیک از این ۲ تیم میتواند در بازی امروز به موفقیت برسد.
تراکتوریها در صورت پیروزی برابر الشرطه عراق شانس رسیدن به رتبه دوم جدول لیگ نخبگان آسیا را هم خواهند داشت.