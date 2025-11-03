عضو هیئت مدیره سابق باشگاه پرسپولیس درباره مدیرعاملی پیمان حدادی و بازگشت اوسمار به سرخپوشان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین خبیری عضو هیئت مدیره سابق باشگاه پرسپولیس درباره انتخاب پیمان حدادی به عنوان مدیرعامل سرخپوشان اظهار کرد: حدادی به عنوان عضو هیئت مدیره شناخت کاملی از باشگاه پرسپولیس دارد. من هم چند صباحی در هیئت مدیره همکار حدادی بودم و او آدم کاربلدی در حوزه اقتصادی است و جوان و باانگیزه هست. من فکر می‌کنم باید به حدادی فرصت بدهیم. به نظرم بانک شهر به عنوان مالک باشگاه پرسپولیس به موقع برای تغییر سرمربی تصمیم گرفت.

او افزود: وحید هاشمیان یکی از نجیب‌ترین و با اخلاق‌ترین مربیان فوتبال بود، اما او در بحث فنی نتوانست رضایت هواداران و نتیجه‌ای که در خور و شان باشگاه پرسپولیس بود را به دست آورد. من فکر می‌کنم دکتر احمدی و کنسرسیوم بانکی تصمیم خوبی گرفتند. همچنین جذب اوسمار این امیدواری را به هواداران پرسپولیس داد که ان شا الله بتوانند در ادامه لیگ از این وضعیتی که دارند نجات پیدا کنند و دوباره به عنوان یک تیم مدعی در مسابقات لیگ حاضر شوند.

خیبری بیان کرد: به نظرم باید به حدادی فرصت بدهیم. با توجه به اینکه حدادی در هیئت مدیره پرسپولیس حضور داشت، شاید برخی از هواداران پرسپولیس این گلایه را دارند که حدادی در زمان حضورش در هیئت مدیره آن طور که انتظار می‌رفت رفتار نکرده است. من فکر می‌کنم در زمان مدیریت درویش که من یک سال و نیم در هیئت مدیره باشگاه بودم، خیلی به تصمیمات هیئت مدیره توجه نمی‌شد. متاسفانه افرادی در اطراف میرعامل تصمیم گیری می‌کردند که خیلی شان بزرگی برای تصمیم گیری نداشتند. حدادی هم مدیر جوان باانگیزه‌ای هست و خوبیش این هست که پرسپولیسی است. او چند سال هست که دارد در این باشگاه کار می‌کند و در حوزه اقتصادی هم مدیر خوبی است. البته هواداران پرسپولیس با هر کسی عهد اخوت نمی‌بندند، اما کسی بیاید موفق باشد و خواسته هواداران که در نهایت موفقیت، سربلندی و قهرمانی پرسپولیس را محقق کند، از او حمایت می‌کنند. من یادم هست که وقتی گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس شده بود، فضا سنگین‌تر از زمان فعلی بود، اما با پشتکار و تلاشش نشان داد که مدیر خوبی است و به یکی از محبوب‌ترین مدیران پرسپولیس تبدیل شد.