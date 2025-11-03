بانوان شهرستان طبس موفق به کسب ۴۴ مدال در مسابقات کاراته کیوکوشین ماتسویی کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مسابقات کاراته کیوکوشین ماتسویی بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی استان اصفهان در شهرستان آران بیدگل با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از ۱۰ استان ایران برگزار شد.

تیم ۶۵ نفره بانوان شهرستان طبس متشکل از خانه کاراته باشگاه ورزشی آرمان، روستای اسفندیار، سالن ورزشی زغالسنگ به نمایندگی از خراسان جنوبی در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند.

در پایان این مسابقات، تیم بانوان شهرستان طبس موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۲۷ برنز شدند.

در بخش تیمی نیز این تیم با ۴۴ مدال در مجموع امتیاز بعد از استان اصفهان میزبان و لرستان موفق به اخذ مقام سوم تیمی شد.