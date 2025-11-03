میلان در شبی که مایک مانیان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و یک پنالتی و چند موقعیت بزرگ را مهار کرد، پیروز شد و به یک امتیازی ناپولی صدرنشین رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته دهم سری آ ایتالیا، تیم میلان در سن سیرو با یک گل از سد رم گذشت. رم و گاسپرینی می‌توانستند به تنهایی و بالاتر از ناپولی صدرنشین سری آ شوند و این هدف تنها با پیروزی در سن‌سیرو به دست می‌آمد، اما میلان و مکس آلگری سدی محکم برابر این تیم بودند و مایک مانیان به آنها اجازه رسیدن به هدف‌شان را نداد.

میلان با تک گل استراهینیا پاولوویچ از سد رم گذشت و در جدول رده‌بندی لیگ ایتالیا با جالوروسی در موقعیت برابر قرار گرفت. این تنها دومین پیروزی روسونری در ۷ مسابقه رودرروی اخیر در مقابل رم به شمار می‌رود. پائولو دیبالا در دقایق پایانی این بازی پس از چهار سال پنالتی از دست داد و دقایقی بعد هم مصدوم شد تا شب تلخ او و تیمش تکمیل شود. مایک منیان پنالتی پائولو دیبالا را مهار کرد تا از به تساوی کشیده شدن بازی جلوگیری کند.

میلان با کسب ششمین پیروزی فصل با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت. ناپولی با ۲۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اینتر و رم نیز با میلان هم‌امتیازند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رم ، میلان ، سری آ ایتالیا
خبرهای مرتبط
سری‌آ ایتالیا؛
پیروزی نفس‌گیر اینتر در ثانیه‌های پایانی؛ دشت سه امتیاز در خارج از خانه
سری آ ایتالیا؛
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
سری آ ایتالیا؛
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی