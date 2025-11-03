باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته دهم سری آ ایتالیا، تیم میلان در سن سیرو با یک گل از سد رم گذشت. رم و گاسپرینی میتوانستند به تنهایی و بالاتر از ناپولی صدرنشین سری آ شوند و این هدف تنها با پیروزی در سنسیرو به دست میآمد، اما میلان و مکس آلگری سدی محکم برابر این تیم بودند و مایک مانیان به آنها اجازه رسیدن به هدفشان را نداد.
میلان با تک گل استراهینیا پاولوویچ از سد رم گذشت و در جدول ردهبندی لیگ ایتالیا با جالوروسی در موقعیت برابر قرار گرفت. این تنها دومین پیروزی روسونری در ۷ مسابقه رودرروی اخیر در مقابل رم به شمار میرود. پائولو دیبالا در دقایق پایانی این بازی پس از چهار سال پنالتی از دست داد و دقایقی بعد هم مصدوم شد تا شب تلخ او و تیمش تکمیل شود. مایک منیان پنالتی پائولو دیبالا را مهار کرد تا از به تساوی کشیده شدن بازی جلوگیری کند.
میلان با کسب ششمین پیروزی فصل با ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت. ناپولی با ۲۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای اینتر و رم نیز با میلان همامتیازند.