زلزله‌ای به بزرگی ۶/۳ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، منطقه خلم در ولایت بلخ افغانستان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز زمین‌شناسی آمریکا می‌گوید که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶/۳ منطقه خلم در ولایت بلخ افغانستان را حوالی نیمه شب یکشنبه ۱۱ آبان /دوم نوامبر لرزانده است.

شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در کشورهای مجاور چون ایران، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان هم احساس شده است.
 
 به گفته خبرنگار صداوسیما، در زمین لرزه افغانستان تاکنون ۳۰ نفر جان خود را از دست داده و ۲۵۰ نفر هم زخمی شده‌اند.

مرکز زمین‌شناسی آمریکا گزارش کرده که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری پوسته زمین روی داده است.
 
شهریور ماه گذشته زمین‌لرزه‌ای که در ولایت کنر در شرق افغانستان روی داد بیش از ۸۰۰ کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت.

برچسب ها: زمین لرزه در افغانستان ، زلزله در افغانستان ، بلخ
زلزله شرق افغانستان؛ آمار تلفات به ۱۴۵۷ تن رسید
زلزله در شرق افغانستان؛ افزایش کشته ها به ۸۰۰ تن + فیلم
ابراز همدردی و آمادگی کامل ایران برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان
