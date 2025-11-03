باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وضعیت آب و هوای تهران و شهرهای مختلف ایران + فیلم

کارشناس هواشناسی در مورد وضعیت آب و هوای تهران نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی گفت: تهران طی روزهای آینده سردتر خواهد شد.

 

 

 

