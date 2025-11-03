چاقوکشی در قطاری در انگلیس با ۱۰ زخمی + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645 \u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0686\u0627\u0642\u0648\u06a9\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0
چونکه هر ان ممکنه با این دیوانه .عقده ای و مردم ازار
برخورد کنی ..چونکه دارو و هزینه دکتر و روان شناس بالاست
در جامعه رها میشوند ..بقدری مردم ازار ها زیاد هستند که برایشان اسم ..Karen گذاشته اند
در یوتیوب پر از کلیپ های karen. ها