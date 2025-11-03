شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر زیبای فصل پاییز در روستای زیارت شهرستان گرگان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای زیارت یکی از زیباترین روستا‌های استان گلستان و از جاذبه‌های دیدنی اطراف شهرستان گرگان است. این روستا به دلیل طبیعت بکر و آبشار زیارت و همچنین وجود دو امامزاده گردشگران بسیاری را به سوی خود جلب کرده است.هم اکنون که روز‌های زیبا و هزاررنگ فصل پاییز را سپری می‌کنیم؛ این روستا جلوه بی نظیری را به خود گرفته است.
این مناظر زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبری - گرگان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، اماکن زیبا ، سوژه خبری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خیلی قشنگه
