به گفته مسئولان، کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که خواهان خرید کالا‌های ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - دریافت وام ازدواج، که روزی قرار بود گره‌گشای مشکلات زوج‌های جوان باشد، اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی آنان تبدیل شده است. این وام، که امید به تسهیل زندگی مشترک را در دل‌ها زنده می‌کرد، حالا خود به چالشی بزرگ برای زوج‌ها تبدیل شده است.

از صف‌های طولانی و خسته‌کننده برای دریافت این تسهیلات گرفته تا برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در مورد شرایط ضامن، این فرآیند را به امری دشوار بدل کرده است. اگر از زوج‌های جوان بپرسید، به‌راحتی نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که توانسته باشد وام ازدواج را تنها با یک ضامن دریافت کند. به‌علاوه، مدت زمان معطلی زوج‌ها در صف دریافت این تسهیلات تکلیفی نیز به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

بنابر آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا ۱۱ آبان شبکه بانکی بالغ بر ۷۱۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به تعداد ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر از متقاضی‌ها پرداخت کرده است.

در همین راستا معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی سارا جلال اظهار کرد: بر اساس تکالیف روزانه تعیین شده برای شبکه بانکی در حوزه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۰۴ درصد از سهمیه تعهدات شبکه بانکی عملیاتی شده است؛ در ابتدای هر سال زمانی که لایحه قانون بودجه جهت بررسی و تصویب به مجلس نوشته می‌شود این برآورد توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً شفاف و منطقی و بر اساس برآورد‌هایی که از سال گذشته بوده و همچنین با در نظر گرفتن میزان رشد نقدینگی و... محاسبه می‌شود.

او افزود: توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی برای سال‌جاری حدود ۳۷۵ همت اعلام شد که ۱۰۰ همت آن بر اساس قانون، به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تعلق گرفت و مابقی آن هم برای سایر تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خودروی جانبازان، جهیزیه، مسکن محرومین و سایر مواردی که در قانون بودجه دیده شده است اختصاص یافت و بر این اساس، توان تک تک بانک‌ها هم برآورد و سهمیه هر یک به آنها ابلاغ شد.

بیش از ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف وام ازدواج 

اما بر اساس آخرین داده‌های سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف پرداخت مانده‌اند.

در چنین شرایطی مدت‌هاست که مسئولان مربوطه از کارت‌های رفاهی و پرداخت تسهیلات کالایی در کنار وام ازدواج خبر می‌دهند به طوری که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: برای کوتاه کردن صف وام به دنبال راه جدیدی هستیم؛ یک روشی را تحت عنوان کارت رفاهی در بانک رفاه شروع کردیم که برای خرید لوازم خانگی می‌تواند استفاده شود؛ الان به دنبال این هستیم که آن را به عنوان یکی از گزینه‌ها در کنار وام ازدواج و پرداخت نقدی قرار بدهیم.

حالا به تازگی هم معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی سارا جلال اظهار کرده است: با پیگیری‌های انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام در کنار وام ازدواج 

در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده است: کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا می‌شود؛ ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج تکذیب می‌شود. کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان وام ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی هستند تا پایان آبان‌ماه اجرایی می‌شود.

هشدار در زمینه تخلفات احتمالی و تغییرات قیمتی با کارت رفاهی متصل به اوراق گام 

کارت رفاهی متصل به اوراق گام که کارشناسان بر این باورند استفاده از کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای خرید جهیزیه ایرانی، به‌ویژه در کنار وام ازدواج، مزایا و معایت مختلفی دارد به طور مثال اگر به درستی اجرا شود می‌تواند کاهش بار نقدینگی بر بانک‌ها و کوتاه‌شدن صف متقاضیان تسهیلات ازدواج را به همراه داشته باشد همچنین، این طرح می‌تواند به حمایت از تولید داخلی کمک کند و به توسعه صنایع مرتبط با جهیزیه ایرانی منجر شود علاوه بر این فرآیند استفاده از این کارت معمولاً ساده‌تر از دریافت وام‌های معمولی است و می‌توانند زمان کمتری را صرف کند.

با این حال، این طرح معایبی نیز دارد؛ یکی از چالش‌های اصلی، محدودیت در انتخاب کالاهاست؛ همچنین، ممکن است برخی از زوج‌ها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی درباره نحوه استفاده از کارت و اوراق گام، با مشکلاتی مواجه شوند یا حتی ممکن است بازار‌های سیاه در این زمینه شکل گیرد و با وجود این کارت شاهد تغییرات قیمتی زیادی در این حوزه باشیم که در این صورت چالش‌های بزرگتری برای متقاضیان شکل خواهد گرفت.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام از پایان آبان‌ماه این طرح اجرایی خواهد شد طراحی که موفقیت آن بسیار به اجرای درست، شفاف و همکاری دستگاه‌های نظارتی گره خورده است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام ازدواج
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد:
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دخترم در شهریور ماه ازدواج کرده هربانکی مراجعه می کنیم واسه وام ازدواج می گن ما فعلا وام ازدواج نمی دهیم و ممکنه تا ۸ ماه دیگر طول بکشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
چرا بعضی ها دقت نمی کنند ؟!
وام ازدواج سرابی بیش نیست !
بسیاری از بانکها بخصوص بانک ملی ، ابتدا کارمزد پایین
را برای وام ازدواج مطرح می کند ، ولی در عمل سودهای چند گانه
و مرکب و،،،،،،، را مطالبه می کنند و دستگاههای نظارتی هم که
تعطیلند !!!
پس زوجهای جوان نگران نباشند که صف های وام ازدواج طویل است ،
همان بهتر که کسی این وام را دریافت نکند !!!!!
پیشنهاد این است که با این مشکلاتی که بانکها بوجود آورده اند ،
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوطه را به صندوق های
قرض الحسنه بدهند و،،،،،،،،!!!!!
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خود همون بانک مرکزی و بزنامه و بودجه مشکل اساسی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وام ازدواج باید حتما بصورت اعتباری برای خرید کالا و یا ودیعه مسکن و یا پرداخت وام مسکن مورد استفاده قرار بگیرد مگرنه این پول هم سر از بازار ارز و طلا سر در می آورد.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
صدر صد اشتباه هست ،اقا اندک مشوق را هم از دسترس جوانان خارج کنید ،بها این نمی گویند مملکت داری به این می گویند گند کشیدن همه جا اقا پولش را بدهید جای که نیاز دارد هزینه کند شایر طرف وسایله نخرید رهن خانه داد ،وسایل را اندک اندک خرید ،سور وسات عروسی را راه انداخت اگر اختیازی باشد خوب هست ولی اجباری غلط ،اندر غلط هست فقط یک احمق می تواند تمام وام ازدواج را اجبارا کارت خرید کند
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مراسم عروسی تو تالار بگیری بدون طلا یک میلیارد آب میخوره بعدا چه قدر وام میدن ۳۰۰ میلیون
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خخخخ
دولت نمیتونه وام بده
اما وام های کلان و بدون ضامن چرا هست برای مردم عادی نیست
لوازم خانگی رو گفتید تولید داخلی هستش اما اسنوا قطع شد شد چینی خخخ
خونه دار شدن با دلار بالا می‌ره نمی‌دونم چه ربطی داره
فکر کنم تو ایران نیستیم ب نظر من تو تانزانیا هستیم یا کشور های شاخ آفریقا تو اینا زندگی میکنیم
مسولین گرامی ما هم مبرا از همه چیز با سواد و دلسوز و کاری این تعریف نیستا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پول رهن خونه نداریم کالا که خریدیم تو خیابان بزارین
۰
۵
پاسخ دادن
