باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت بهداشت طالبان اعلام کرد که در پی زلزله شب گذشته در استان های سمنگان و بلخ، بیش از ۲۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، گفت که تیم‌های درمانی و نجات این وزارتخانه در محل رویداد حضور دارند و ریاست طالبان به تمام شفاخانه‌ها دستور داده تا آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی به آسیب‌دیدگان داشته باشند.

وی افزود که آمار تلفات و خسارات ناشی از این زلزله همچنان در حال تغییر است و تیم‌های امدادی در حال جمع‌آوری اطلاعات دقیق هستند.

این زلزله که بزرگی آن ۶.۳ ریشتر گزارش شده، علاوه بر تلفات جانی، خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی، زیرساخت‌ها و اماکن تاریخی از جمله روضه شریف مزارشریف وارد کرده است.

اداره زمین‌شناسی آمریکا نیز عمق این زمین‌لرزه را ۲۸ کیلومتر و مرکز آن را شهرستان خُلم ولایت سمنگان اعلام کرده است.

در پی این رویداد، سخنگوی والی بلخ با انتشار ویدئویی از خسارات در شهر مزار شریف خبر داد. تصاویر منتشرشده ترک‌خوردگی ساختمان‌ها و تخریب بخشی از سازه‌های شهری را نشان می‌دهد.

وزارت دفاع حکومت طالبان نیز از آمادگی کامل نیروهای نظامی برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان خبر داده است.

مسئولان در ریاست خدمات عمومی ولایت بلخ نیز اعلام کرده‌اند که تیم‌های فنی و ماشین‌آلات سنگین برای کمک به عملیات بازگشایی جاده و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که تلاش‌ها برای پاک‌سازی شاهراه و تأمین رفت‌وآمد وسایط نقلیه ادامه دارد.