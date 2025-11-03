ساعاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر شمال افغانستان را لرزاند که تاکنون ۲۰ کشته و ۳۲۰ زخمی در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت بهداشت طالبان اعلام کرد که در پی زلزله شب گذشته در استان های سمنگان و بلخ، بیش از ۲۰ نفر کشته و نزدیک به ۳۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. 

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، گفت که تیم‌های درمانی و نجات این وزارتخانه در محل رویداد حضور دارند و ریاست طالبان به تمام شفاخانه‌ها دستور داده تا آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی به آسیب‌دیدگان داشته باشند. 

وی افزود که آمار تلفات و خسارات ناشی از این زلزله همچنان در حال تغییر است و تیم‌های امدادی در حال جمع‌آوری اطلاعات دقیق هستند. 

این زلزله که بزرگی آن ۶.۳ ریشتر گزارش شده، علاوه بر تلفات جانی، خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی، زیرساخت‌ها و اماکن تاریخی از جمله روضه شریف مزارشریف وارد کرده است.

اداره زمین‌شناسی آمریکا نیز عمق این زمین‌لرزه را ۲۸ کیلومتر و مرکز آن را شهرستان خُلم ولایت سمنگان اعلام کرده است.

در پی این رویداد، سخنگوی والی بلخ با انتشار ویدئویی از خسارات در شهر مزار شریف خبر داد. تصاویر منتشرشده ترک‌خوردگی ساختمان‌ها و تخریب بخشی از سازه‌های شهری را نشان می‌دهد.

وزارت دفاع حکومت طالبان نیز از آمادگی کامل نیروهای نظامی برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان خبر داده است.

مسئولان در ریاست خدمات عمومی ولایت بلخ نیز اعلام کرده‌اند که تیم‌های فنی و ماشین‌آلات سنگین برای کمک به عملیات بازگشایی جاده و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که تلاش‌ها برای پاک‌سازی شاهراه و تأمین رفت‌وآمد وسایط نقلیه ادامه دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زلزله افغانستان ، شمال افغانستان
خبرهای مرتبط
زلزله ۵.۸ ریشتری کامچاتکا روسیه را لزراند
اعزام کمک های امدادی روسیه به افغانستان
اولین ارزیابی سازمان ملل؛ ویرانی ۵ هزار خانه در افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری افغانستان را لرزاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
حق آبه ایران را ندادند طبیعت این جوری تنبیه شان می کند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۰:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
انشالله ویران بشه افغانستان کامل.آب ایران نمیدن زابل زاهدان نابود شده
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
هرچی افغانی کمتر ایران و جهان راحت تر زندگی میکنند
۱۲
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
یارانه مردم ایران بدین افغانستان
۱۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خیلی نیست در سال ۵۶ و یا ۵۷ زلزله ۶ ریشتر طبس را ویران کرد و ۶ هزار کشته گرفت
۳
۴
پاسخ دادن
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد