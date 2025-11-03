باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با انجام رایزنیهای لازم و برنامهریزیهای صورتگرفته، شاهد بازگشت شرکت هواپیمایی اتریش (آسترین) به آسمان ایران هستیم. بامداد امروز رأس ساعت ۲:۳۰ از کشور اتریش، پروازهای مستقیم وین ـ تهران ـ وین پس از ماهها وقفه، دوباره در فرودگاه امام خمینی از سر گرفته شد.
پیشتر رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، به باشگاه خبرنگاران گفته بود مذاکرات اخیر نشان میدهد که هدف، جذب شرکتهای بزرگ هواپیمایی است. به عنوان مثال، هواپیمایی اتریش به عنوان گام نخست، از بامداد دوشنبه پروازهای خود را آغاز خواهد کرد. این پروازها بهاحتمال زیاد بهصورت هفتگی و سه روز در هفته انجام میشود.
کاشفآذر افزود: در تلاش هستیم از تمام ظرفیتهای قانونی موجود استفاده کنیم تا مردم ایران بتوانند به مقاصد مختلف در سراسر دنیا دسترسی داشته باشند. هدف ما این است که دیگر نیازی به سفر از طریق فرودگاههای استانبول یا امارات نباشد و مردم بتوانند پروازهای خود را بهصورت مستقیم انجام دهند. این برنامه، به طور خاص با توجه به بند پنجم برنامه هفتم توسعه کشور در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: هدف ما در فرودگاه حضرت امام، افزایش دسترسی و ارتباطات مردم ایران با مقاصد مختلف جهانی است. با جذب شرکتهای هواپیمایی بزرگ و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، امیدواریم بتوانیم این هدف را محقق کنیم و مردم ایران را به سفرهای آسانتر و متنوعتری دعوت کنیم.
گفتنی است از اوایل آذرماه نیز پروازهای لوفتهانزا از سر گرفته خواهد شد.