بیش از ۹۰ درصد سد کرج خالی است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: گرمای بالاتر از نرمال ، تبخیر منابع آبی را تشدید کرده و درحال حاضر بیش از نود درصد سد کرج خالی است.

نجفیان افزود: امیدوار هستیم پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارندگی‌ها از آبان‌ماه محقق شود و نزولات جوی را در فصول بارش و بهار سال آینده شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: کاهش آب‌های سطحی منجر به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی می‌شود. چهار محدوده در استان البرز از نظر منابع آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارند. در قالب کارگروه سازگاری با کم‌آبی و برای مقابله با این وضعیت، به‌طور مداوم جلساتی برگزار می‌شود تا بارگذاری بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

او ادامه داد: دیگر زمان مماشات با چاه‌های غیرمجاز به سر آمده و باید برای حفظ منابع آب شرب و تأمین نیاز صنایع، جلوی برداشت غیرمجاز آب گرفته شود تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای تأمین آب شرب جمعیت استان و صنایع فراهم کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی دهه‌های اخیر است و لازم است همه دستگاه‌ها و شهروندان با همدلی، مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا تنش‌های آبی در استان به حداقل برسد.

نجفیان اضافه کرد: ایران تنها یک‌سوم میانگین جهانی از نظر منابع آبی ظرفیت دارد، در حالی که مصرف آب شرب در کشور نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. اگر فقط ۲۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود، می‌توان از بروز تنش‌های آبی جلوگیری کرد.