بیش از ۹۰ درصد سد کرج خالی است + فیلم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: پس از پنج سال خشک سالی در پاییزی هم که خشک است سد‌های آبی استان در وضعیت نا مطلوبی به سر می‌برند کارشناسان هشدار می‌دهند این یکی از خشک‌ترین پاییز‌های چند دهه اخیر است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: گرمای بالاتر از نرمال ، تبخیر منابع آبی را تشدید کرده و درحال حاضر بیش از نود درصد سد کرج خالی است.

نجفیان افزود: امیدوار هستیم پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارندگی‌ها از آبان‌ماه محقق شود و نزولات جوی را در فصول بارش و بهار سال آینده شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: کاهش آب‌های سطحی منجر به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی می‌شود. چهار محدوده در استان البرز از نظر منابع آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارند. در قالب کارگروه سازگاری با کم‌آبی و برای مقابله با این وضعیت، به‌طور مداوم جلساتی برگزار می‌شود تا بارگذاری بر منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

او ادامه داد: دیگر زمان مماشات با چاه‌های غیرمجاز به سر آمده و باید برای حفظ منابع آب شرب و تأمین نیاز صنایع، جلوی برداشت غیرمجاز آب گرفته شود تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای تأمین آب شرب جمعیت استان و صنایع فراهم کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی دهه‌های اخیر است و لازم است همه دستگاه‌ها و شهروندان با همدلی، مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا تنش‌های آبی در استان به حداقل برسد.

نجفیان اضافه کرد: ایران تنها یک‌سوم میانگین جهانی از نظر منابع آبی ظرفیت دارد، در حالی که مصرف آب شرب در کشور نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. اگر فقط ۲۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود، می‌توان از بروز تنش‌های آبی جلوگیری کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تولید برق آبی را متوقف کنید. این کمبود آب بخاطر تولید بی رویه برق از آب سدها است که بخاطر قرار داد پاریس بر کشور تحمیل شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
آب شرب مردم را صادر نکنید کم نمی آید .
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بله باید هم این جور بشود و مخازن خالی شود وقتی کشتی کشتی آب صادر میشود و معلوم نیست پول این صادرات کجا میرود .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mahdi
۱۰:۳۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اینقدر از کم ابی تهران خبر می گذارید یک با هم شده از خشکسالی چند ساله اصفهان بگید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
انشالله در اوایل آذر ماه منتظر بارانهای خوب باشید.انشاالله
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شهرستانیها برگردن شهرشون تهران خلوت بشه سدهای مربوط به تهرانم کم نمیشن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بی کفایتی و بی مسوولیتی خودتونو گردن خشکسالی نندازین
۰
۶
پاسخ دادن
