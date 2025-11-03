سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در جلسه این کمیسیون با دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی طرح مقابله با نفوذ که روز گذشته برگزار شد، گفت:  جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور اعضا در محل کمیسیون برگزار شد و دستور جلسه بررسی طرح مقابله با نفوذ دشمنان بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه
خبرهای مرتبط
جلالی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
روسیه از مواضع هسته‌ای ایران حمایت می‌کند/ روس‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان اطلاع نداشتند
رضایی اعلام کرد؛
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد؛
توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
آخرین اخبار
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان