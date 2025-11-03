باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی طرح مقابله با نفوذ که روز گذشته برگزار شد، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور اعضا در محل کمیسیون برگزار شد و دستور جلسه بررسی طرح مقابله با نفوذ دشمنان بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.