یک متخصص دندانپزشکی کودکان تاکید کرد: اولین ویزیت دندانپزشکی کودک باید تا یک سالگی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزاده رفیعی متخصص دندانپزشکی کودکان با تأکید بر ضرورت آغاز مراقبتهای دهان و دندان از سالهای اولیه زندگی گفت: اولین مراجعه کودک به دندانپزشک باید حداکثر تا ۱۲ ماهگی یا شش ماه پس از رویش اولین دندان شیری انجام شود. این ویزیت به ارزیابی خطر پوسیدگی، آموزش والدین و برنامهریزی مراقبتی اختصاصی کمک میکند.
وی اظهار کرد: رشد سریع فک و ساختارهای دهانی در سالهای اولیه، حساسیت این دوره را بالا میبرد و هرگونه بیماری یا آسیب دهانی میتواند عوارض بلندمدت بر ساختار دندانها و اکلوژن ایجادکند.
نقش والدین در ایجاد عادتهای بهداشتی
وی ادامه داد: والدین باید تا ۷ یا ۸ سالگی در مسواکزدن به کودک همراهی کنند؛ استفاده از مسواک نرم و خمیر دندان حاوی فلوراید با مقدار مناسب به میزان دانه برنج برای زیر سه سال و نخودفرنگی برای بالای سه سال برای ایجاد عادت صحیح ضروری است.
شایعترین مشکلات دهانی کودکان
این متخصص دندانپزشکی شایعترین مشکلات دندانی در کودکان را شامل پوسیدگی زودرس دوران کودکی، دندانقروچه، اختلالات رویش و ترومای دندانی برشمرد و گفت: مصرف مکرر شیر شبانه و تنقلات قندی بدون رعایت بهداشت، خطر پوسیدگی را افزایش میدهد.
تغذیه و ترک عادات ناسالم
رفیعی درباره تأثیر تغذیه بر سلامت دهان گفت: شیر مادر مزایای فراوانی دارد، اما در صورت تداوم شیردهی شبانه پس از رویش دندانها با استفاده شیر مادر یا شیر خشک که حاوی قند افزوده نیز میباشد، بدون تمیز کردن دهان احتمال پوسیدگی بالا میرود. همچنین عادت مکیدن انگشت یا پستانک باید تا سه تا چهار سالگی ترک شود تا ناهنجاریهای فکی ایجاد نشود و در صورت تداوم عادت تا سن مدرسه، احتمال نیاز به ارتودنسی را افزایش میدهد.
مدیریت اضطراب کودک در دندانپزشکی
وی درباره مدیریت اضطراب کودک در دندانپزشکی، افزود: تکنیکهایی مانند Tell–Show–Do، بیان مثبت و برگزاری جلسات کوتاه میتواند اضطراب کودک را کاهش دهد؛ در موارد خاص و طبق دستورالعمل، امکان استفاده از آرامبخش نیز وجود دارد.
رفیعی در پایان گفت: پیشگیری و ایجاد عادات صحیح از دوران نوزادی، بهترین راه حفظ سلامت دهان و دندان در تمام طول زندگی است.
منبع: وزارت بهداشت