شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی موکب و ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام فاطمیه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی (ع) را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه نام روزهایی است که عاشقان و دلباختگان حضرت فاطمه (س) در حسینیهها و تکایا گرد هم میآیند و مراسم عزاداری برگزار میکنند. در این روزهای پر حزن و اندوه مجالس سوگواری بسیاری برگزار میشود و سوگواران این بانوی مکرم اسلام با دلهای شکسته اشک ماتم میریزند؛ به همین مناسبت دهه اول فاطمیه مردم ولایتمدار شهرستان شیراز استان فارس موکب و مراسمهای مذهبی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی (ع) برپا کردند و با چایخانه صلواتی از سوگواران و عزاداران پذیرایی کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - فارس
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.