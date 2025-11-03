در مصاحبه‌ای جنجالی، ترامپ گفت او نتانیاهو را برای رسیدن به آتش‌بس هل داده و ابراز امیدواری کرد عربستان به توافق‌های عادی‌سازی روابط ملحق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکهه سی‌بی‌اس گفت که امیدوار است دامنه توافق‌های ابراهیم گسترش پیدا کند و عربستان سعودی را هم شامل شود.

ترامپ در پاسخ به احتمال موافقت ولی‌عهد سعودی برای پیوستن به این معاهده ادعا کرد: «فکر می‌کنم او خواهد پیوست.»

او افزود که در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس گفته که باید «کمی نتانیاهو را هل می‌دادند» تا به توافقی برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها برسند. او گفت: «من با نتانیاهو کار بسیار خوبی کردم. بله، مجبور شدم گاهی او را اینجا و آنجا هل بدهم. فکر می‌کنم در این هل دادن کار بزرگی کردم. بله، او را هل دادم. بعضی از کار‌هایی را که کرد دوست نداشتم و دیدم که در برابر آن چه کرد.»

این اظهارات ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا او می‌تواند نتانیاهو را وادار به به‌رسمیت‌شناختن یک دولت فلسطینی بکند، مطرح شد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که اگر حماس خوب رفتار نکند می‌توان آن را فورا نابود کرد و آنها از این موضوع آگاهند.

در مورد محاکمه نتانیاهو، ترامپ بار دیگر ادعا کرد که «با او خوب برخورد نمی‌شود.» او گفت: «نتانیاهو به‌خاطر چند مورد محاکمه می‌شود، فکر نمی‌کنم با او خوب رفتار شود. فکر می‌کنم مجبور خواهیم شد وارد عمل شویم تا به او کمک کنیم. این عادلانه نیست.»

