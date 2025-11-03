باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - آرش زرهتن لهونی در نشست با معاون اداری، مالی و مدیریت دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور که به منظور تقدیر و معارفه رؤسای دانشگاه علمیکاربردی استان برگزار شد، اظهار داشت: در کردستان، تأثیرگذاری دانشگاهها بر جامعه بسیار بالاست و این موضوع علاوه بر جایگاه علمی دانشگاهیان، ناشی از احساس مسؤولیت اجتماعی اساتید است که به آن متعهد ماندهاند.
وی افزود: تلاش کردهایم در امور مختلف از دیدگاهها و نظرات اساتید دانشگاهی بهره بگیریم و از ظرفیت علمی آنان در تصمیمگیریها استفاده کنیم.
استاندار کردستان همچنین بر توسعه واحدها و مراکز فعال دانشگاه جامع علمیکاربردی در استان و فراهمسازی زمینه جذب دانشجو از اقلیم کردستان عراق تأکید کرد.
زرهتن لهونی در پایان این نشست، شاهین فکور را از چهرههای علمی برجسته استان دانست و ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات وی، برای حبیب سلیمانی بهعنوان رئیس جدید دانشگاه علمیکاربردی کردستان آرزوی موفقیت کرد.