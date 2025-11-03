معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی بزرگراه‌ها و معابر پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه شهید چمران و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از پل شهید صیاد شیرازی تا پل شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی (ع) تا پل سیدخندان و بزرگراه زین الدین از خیابان هنگام تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) قبل از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

