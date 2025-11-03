شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار سینمای جهان، از روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه دو قسمت از «خانه خراب‌کن» را پخش می‌کند و در ادامه سری فیلم‌های «سرگرد گروم»، «شبح» و «نبرد با طبیعت» از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ آبان در جدول پخش این شبکه قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه در پی درخواست مخاطبان برای پخش آثار دنباله دار سینمایی جهان این هفته، چهارشنبه ۱۴ آبان «خانه خراب کن» و پنج شنبه ۱۵ آبان «خانه خراب کن ۲» ساعت ۲۱، جمعه ۱۶ آبان «سرگرد گروم: دکتر طاعون» ساعت ۱۹، شنبه ۱۷ آبان «سرگرد گروم: بازی»، یکشنبه ۱۸ آبان «شبح ۱»، دوشنبه ۱۹ آبان «شبح ۲»، سه شنبه ۲۰ آبان «نبرد با طبیعت» و چهارشنبه ۲۱ آبان «نبرد با طبیعت ۲» ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد.

فیلم «خانه خراب کن ۱ و ۲» به کارگردانی مایکل بران سندموس چهارشنبه و پنج شنبه شب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان «خانه خراب کن ۱» آمده است: اسپن یک پسر کشاورز فقیر، همراه با برادرانش راهی یک سفر ماجراجویانه و خطرناک می‌شوند تا شاهزاده‌ای را از دست یک ترول ظالم نجات دهند و با پاداش آن، مزرعه‌ی خانواده‌ی خود را آباد کنند. اما ...

«در خانه خراب کن ۲» محصول ۲۰۱۹ در دنباله فیلم «خانه خراب کن ۱» محصول سال ۲۰۱۷، اسپن و کریستین برای نجات برادران اسپن، پادشاهی - و شاید کل جهان، سفر خطرناکی را آغاز می‌کنند...

در این فیلم دنباله دار بازیگرانی نظیر وبیون انگیر، ایلی هاربو، مدس شوگور پترسن، توربیورن هار، اریک هیویو، رگنار هولن، وگار هوئل، سیسه بابد کنوسن، توماس لیمارکیوس و مگنی لیندهولم در این فیلم بازی کرده‌اند.

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
