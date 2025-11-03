باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - آرش آریانژاد اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از حریم رودخانه‌های استان کردستان سند صادر شد.

وی افزود: اقدامات رفع تصرف حریم رودخانه‌ها به منظور حفظ و احیای محیط زیست، جلوگیری از تخریب منابع آبی و حفاظت از حق عمومی در دسترسی به رودخانه‌ها انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان ادامه داد: این اقدامات معمولا توسط نهاد‌های دولتی مانند وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، و شهرداری‌ها اجرا می‌شود.

آریانژاد یادآور شد: مهمترین اقدامات رفع تصرف حریم رودخانه‌ها شامل شناسایی و پایش حریم رودخانه‌ها، تعیین دقیق محدوده حریم قانونی رودخانه‌ها بر اساس نقشه‌ها و مستندات قانونی، پایش مستمر برای شناسایی تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه، آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی عمومی، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و مالکان زمین‌ها درباره اهمیت حفظ حریم رودخانه‌ها و تبعات تصرف غیرقانونی، صدور اخطاریه به افراد یا نهاد‌های متصرف غیرمجاز برای تخلیه و آزادسازی حریم رودخانه است.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای اجرای دستور تخلیه، آزادسازی فیزیکی حریم رودخانه‌ها از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، کشاورزی، دامداری یا سایر تصرفات، تخریب یا جابجایی سازه‌های غیرمجاز در حریم، تشکیل پرونده قضایی علیه متصرفان غیرمجاز، توقیف اموال یا اعمال جریمه‌های قانونی، ایجاد فضای سبز و راه‌اندازی پروژه‌های احیای طبیعی در حریم رودخانه و نصب علائم هشدار دهنده، از دیگر اقداماتی است که در بحث رفع تصرف حریم رودخانه‌ها انجام می‌شود.