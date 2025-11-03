باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فوق تخصص غدد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام دیابت اظهار کرد: دیابت یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که در صورت عدم کنترل میتواند عوارض جدی بر سلامت قلب، کلیهها، بینایی و سیستم عصبی ایجاد کند. شناخت علائم اولیه این بیماری نقش مهمی در پیشگیری از پیشرفت آن دارد.
وی افزود: از جمله علائم هشداردهنده دیابت میتوان به افزایش غیرعادی تشنگی و ادرار، خستگی مفرط، کاهش یا افزایش وزن بدون دلیل، تاری دید، عفونتهای مکرر ادراری یا پوستی و تأخیر در بهبود زخمها اشاره کرد. دکتر حسنلو تأکید کرد: در زنان، اختلال در چرخه قاعدگی، افزایش رشد موهای زائد و عفونتهای قارچی مکرر نیز میتواند از نشانههای هشداردهنده باشد و لازم است این افراد با مشاهده چنین علائمی به پزشک مراجعه کنند.
فوق تخصص غدد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطرنشان کرد: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن و انجام چکاپهای دورهای قند خون، از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از بروز دیابت و کنترل بهموقع آن است.
وی در ادامه درباره علائم دیابت در مردان گفت: هرچند بسیاری از نشانههای دیابت در مردان و زنان مشابه است، اما در آقایان برخی علائم خاصتر دیده میشود که توجه به آنها میتواند در تشخیص زودهنگام بیماری مؤثر باشد. در مردان ممکن است کاهش میل جنسی، اختلال در نعوظ، کاهش توده عضلانی، خستگی زودرس و تأخیر در بهبود زخمها دیده شود. همچنین افزایش تشنگی، تکرر ادرار، خشکی دهان و تاری دید از دیگر نشانههای شایع هستند.
حسنلو افزود: از آنجا که مقاومت به انسولین با چاقی شکمی ارتباط مستقیم دارد، مردانی که دچار افزایش دور کمر هستند یا سابقه خانوادگی دیابت دارند باید نسبت به این علائم حساستر باشند و آزمایشهای قند خون را بهطور منظم انجام دهند. وی در پایان تأکید کرد: تشخیص زودهنگام و تغییر سبک زندگی شامل رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، فعالیت بدنی منظم و کنترل استرس، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض دیابت دارد.