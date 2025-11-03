رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات احتمالی به ونزوئلا گفت که تمایلی به گفتن این ندارد که چنین کاری را انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تشدید تنش‌ها با حضور نظامی آمریکا در کارائیب، مدعی شد که روز‌های ریاست جمهوری نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی‌اش به شماره افتاده است.

در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه خبری سی‌بی‌اس که روز یکشنبه پخش شد، مجری برنامه از ترامپ پرسید که آیا روز‌های ریاست جمهوری مادورو به شماره افتاده است.

او در پاسخ گفت: «بله. فکر می‌کنم همینطور است.» او احتمال جنگ علیه ونزوئلا را رد کرد. با این حال، ترامپ از بیان اینکه آیا موضوع حملات زمینی احتمالی به ونزوئلا صحت دارد یا خیر، خودداری کرد.

او بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «من تمایلی به گفتن این ندارم که این کار را انجام خواهم داد.»

ترامپ روز جمعه همچنین گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر قریب‌الوقوع بودن حملات به تأسیسات نظامی در داخل ونزوئلا را تکذیب کرد و به خبرنگاران گفت که در این مورد تصمیمی نگرفته است.

چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند که دولت ترامپ تصمیم گرفته است به عنوان بخشی از جنگ ادعایی خود علیه «تروریسم مواد مخدر» به تأسیسات نظامی در ونزوئلا حمله کند و این حملات ممکن است هر لحظه رخ دهد.

واشنگتن مادورو را به رهبری کارتل د لوس سولس، یک گروه جنایتکار مستقر در این کشور آمریکای جنوبی متهم کرده است. در ژوئیه امسال، واشنگتن آن را به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی ویژه (SDGT) معرفی کرد.

از اوایل سپتامبر حداقل ۱۴ حمله انجام شده است که بیشتر آنها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام بوده و بیش از ۶۴ نفر را کشته است.

گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان حقوقی، قانونی بودن این عملیات را زیر سوال برده‌اند و استدلال می‌کنند که حملات ایالات متحده به قایق‌های ادعایی مواد مخدر، نقض قوانین بین‌المللی است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این حملات را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار تحقیقات مستقل در مورد آنچه دفترش قتل‌های فراقضایی توصیف کرد، شد.

مادورو واشنگتن را به جعل جنگ علیه کشورش متهم کرد و ادعا‌های آمریکا را «مبتذل» و «کاملاً جعلی» خواند. او تأکید کرد که ونزوئلا «برگ کوکائین تولید نمی‌کند» و گفت تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل این کشور نشان‌دهنده برنامه‌هایی برای «یک جنگ جدید و ابدی» است.

