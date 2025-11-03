مرحله اصلی قهرمانی بین المللی امروز در چین آغاز شد و حسین وفایی در دور اول این مسابقات برابر نماینده ولز به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی بین المللی که یک رویداد رنکینگ در تقویم مسابقات تور اصلی جهانی اسنوکر حرفه‌ای‌ها محسوب می‌شود از امروز دوشنبه ۱۲ آبان در شهر نانجینگ کشور چین برگزار شد و حسین وفایی نماینده ایران به عنوان تنها نماینده راه یافته به مرحله اصلی در این مسابقات حضور دارد.

حسین وفایی در مرحله انتخابی که پیش از این در شهر شفیلد انگلستان برگزار شد با شکست دادن حریفی از ایرلند شمالی در دور دوم مسابقات انتخابی با نتیجه ۶ بر ۱ جواز حضور در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات در چین را کسب کرد.

وفایی در اولین مسابقه خود در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات امروز دوشنبه برابر «رایان دی» از کشور ولز به رقابت پرداخت و با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید.

نماینده اسنوکر ایران در دور سوم مرحله اصلی این مسابقات به مصاف «جان هیگینز» از اسکاتلند خواهد رفت.

جوایز نقدی این مسابقات به شرح ذیل است.

قهرمان – ۱۷۵۰۰۰ پوند انگلیس

نایب قهرمان – ۷۵۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دو دیدار نیمه نهایی – هر کدام ۳۳۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان مرحله یک چهارم نهایی – هر کدام ۲۲۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور چهارم – هر کدام ۱۴۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور سوم – هر کدام ۹۰۰۰ پوند انگلیس

بازندگان دور دوم – هر کدام ۵۰۰۰ پوند انگلیس