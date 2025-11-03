زنگ هفدهمین جشنواره نخستین واژه «آب» به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ طی مراسمی با حضور دانش‌آموزان مدارس، زنگ جشنواره آب به صورت نمادین در دبستان فرهنگیان ناحیه یک شهرکرد نواخته شد.

محمد کریمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و خوشی افزود: همه ساله در آبان‌ماه جشنواره نخستین واژه «آب» در مدارس ابتدایی ویژه دانش‌آموزان کلاس اول برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این برنامه آموزشی که در قالب هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» برگزار گردید، دانش‌آموزان با مفاهیم ارزشمند آب، مدیریت مصرف، استفاده بهینه، صرفه‌جویی، چرخه آب در طبیعت و نقش حیاتی این مایه حیات در زندگی انسان آشنا شدند.

فرشاد متقی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری نیز در سخنانی ضمن اشاره به جایگاه ویژه آب در قرآن کریم گفت: واژه "آب" ۲۲۲ بار در قرآن آمده و در آیه ۳۰ سوره انبیا به روشنی اهمیت این گوهر گرانبها را یاد آور شده است چرا که آب سرچشمه حیات و نعمتی الهی است که باید قدر آن را بدانیم.

وی با بیان اینکه چرخه آب نشانه‌ای از نظم و حکمت الهی است افزود:سه چهارم کره زمین و بخش عمده‌ای از بدن انسان از آب تشکیل شده و همین اهمیت بالای آن را در زندگی بشر نشان می‌دهد.

متقی خطاب به دانش‌آموزان پس از دریافت کارت همیار آب گفت: شما از امروز همیاران آب هستید و مأموریت دارید تا در خانه، مدرسه و محله خود مصرف آب را مدیریت و کنترل کنید. آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی دارد.

در حاشیه این جشنواره، برنامه‌هایی از جمله اجرای سرود، تشریح چرخه آب در طبیعت، نقاشی با موضوع آب و مسابقات آموزشی برای دانش‌آموزان برگزار و در پایان از همیاران فعال آب تقدیر بعمل آمد.