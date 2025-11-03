تصاویری از طبیعت زیبای هوره و پل زمانخان شهرستان سامان را ببینید.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ شهرستان سامان به عنوان قطب گردشگری استان و کشور، قابلیت‌ها و پتانسیل زیادی ازنظر طبعیت گردی، قایقرانی در آب‌های خروشان و روستاگردی دارد که هریک در نوع خود در کشور بی‌نظیر است.

مهم ترین پل‌ تاریخی شهرستان سامان پل تاریخی "زمانخان" است و یکی از بی نظیر‌ترین جاذبه‌های دیدنی شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود که در فهرست آثار ملی ثبت شده است و در فاصله ۲۹ کیلومتری شمال شهرکرد و ۵ کیلومتری شهر سامان واقع شده که قدمت آن به دوره صفویه می‌رسد.

ساختمان این پل در دوره صفویه در زمان یکی از روسای طوایف قشقایی به نام زمانخان احداث شده است. این پل را بروی رودخانه زاینده‌رود بصورت دو دهنه طاق قوسی به طول ۲۲ متر و به عرض پنج متر و به ارتفاع ۱۳ متر در سال ۱۰۲۲ هجری قمری بنا گذاشته شده است.

در فصل پاییز در شهرستان سامان بازار عکس گرفتن بسیار داغ است و همه گردشگران و تماشگران پاییز دوست ندارند که این مناظر زیبا را از دست دهند و در تمامی لحظات به دنبال ثبت خاطرات خود در پاییز هستند.

در ادامه بیننده زیبایی های پل تاریخی زمانخان در فصل پاییز باشید.

عکاس: افسانه احمدی فارسانی