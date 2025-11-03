باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اگر هنگام حمله هوایی در حال رانندگی بودیم چه اقدامی انجام دهیم؟ + فیلم

در شرایط جنگی، خودرو فقط یک وسیله نقلیه نیست؛ می‌تواند ابزار نجات، پناهگاه موقت و حتی تنها راه رسیدن به نقطه امن باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت داخل خودرو در طول حمله هوایی، موضوعی پیچیده است که پاسخ قطعی "بله" یا "نه" ندارد. این بستگی به چندین عامل کلیدی دارد، از جمله نوع حمله، نوع خودرو، موقعیت خودرو و اقدامات ایمنی انجام‌شده. در حالی که خودرو می‌تواند به عنوان یک پناهگاه موقت در برابر برخی از خطرات عمل کند، در شرایط خاص به یک تله مرگبار تبدیل می‌شود. این مطلب به بررسی این عوامل و خطرات و مزایای استفاده از خودرو به عنوان پناهگاه در حملات هوایی می‌پردازد.

 
مطالب مرتبط
اگر هنگام حمله هوایی در حال رانندگی بودیم چه اقدامی انجام دهیم؟ + فیلم
young journalists club

پدافند غیرعامل کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران

اگر هنگام حمله هوایی در حال رانندگی بودیم چه اقدامی انجام دهیم؟ + فیلم
young journalists club

ساماندهی و برخورد قانونی با واحد‌های تولیدی غیرمجاز طیور در یزد

اگر هنگام حمله هوایی در حال رانندگی بودیم چه اقدامی انجام دهیم؟ + فیلم
young journalists club

تعریف مشخصی از جنگ سایبری و اقتصادی در بین نخبگان ما وجود ندارد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم
۸۴۰

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم
۷۷۲

از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم
۷۶۴

آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم
۵۲۶

تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم
۳۷۴

دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دارید مردم رو برای جنگ آینده آماده می کنید دیگه؟!
همه گوشی در میارن فیلم میگیرند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وایسیم تا بمب مستقیما بهمون بخوره و از شر ایران جان راحت بشیم
بریم مستقیم جهنم که دیگه دو طرف لااقل زجر نکشیم
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اگه بمب اتم زدند چیکار کنیم؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بنظرم باید صدا و سیما سریعا به مردم آموزش بده. ضمنا اون آژیر قرمزی که گفتید تو جنگ ۱۲ روزه کجا بود؟ چرا آژیر نزد؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تو ایران جواب نمیده مردم بهم رحم نمیکنند
۳
۱
پاسخ دادن