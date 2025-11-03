اگر هنگام حمله هوایی در حال رانندگی بودیم چه اقدامی انجام دهیم؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت داخل خودرو در طول حمله هوایی، موضوعی پیچیده است که پاسخ قطعی "بله" یا "نه" ندارد. این بستگی به چندین عامل کلیدی دارد، از جمله نوع حمله، نوع خودرو، موقعیت خودرو و اقدامات ایمنی انجام‌شده. در حالی که خودرو می‌تواند به عنوان یک پناهگاه موقت در برابر برخی از خطرات عمل کند، در شرایط خاص به یک تله مرگبار تبدیل می‌شود. این مطلب به بررسی این عوامل و خطرات و مزایای استفاده از خودرو به عنوان پناهگاه در حملات هوایی می‌پردازد.